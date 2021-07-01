كيف تمكنت المرأة المصرية سياسيًا بعهد الرئيس السيسي؟

/638466/كيف-تمكنت-المرأة-المصرية-سياسيا-بعهد-الرئيس-السيسي

بدأ المجلس القومي للمرأة عمله في 2016 بإعداد رؤية وخطة وكنية لملف المرأة في مصر،فقد أعد المجلس القومي للمرأة الاستراتيحية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 و تعد مصر هي الدولة الأوليفي العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة ،مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع ، و ضرورة تمكينها و قد اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في عام 2017 والتي هيخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج واألنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

تحتوي الاستراتيجية على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية حيث التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصاديـ،والتمكين الاجتماعي، والحمايةبالإضافة إلي التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة، وقد أنشأ المجلس القومي للمرأة مرصد المرأة المصرية (ENOW (لضمان وجود متابعة صارمة لتنفيذ إلستراتيجيةمن خلال التطبيق الدقيق آلليات الرصد والتقييم ، و التي تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدمالمحرزوتتبعه.

جهود المجلس في مجال التمكين السياسي للمرأة وتعزيز الدور القيادي للمراة تضمن مشروع إصدار بطاقات الرقم القومي لغير القادرات حيث تم من خلاله اصدار ما يقرب من 800ألف بطاقة لغيرالقادرات من جميع المحافظات، والشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية ،نظمه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، بهدفثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية في الحكومة المصرية، استفاد منه 228 قيادة نسائية .

وتضم أيضا مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة حيث يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة من خالل تنفيذبرنامج لتأهيل موظفات الحكومة في مجال القيادة، وعمل المجلس القومي للمرأة علي تقديم ومناقشة تعديل دستوري ينص علي زيادة كوتا المرأة في البرلمانالمصري ل 25 %وهي تعتبر النسبة الأعلي علي في تاريخ مصر.