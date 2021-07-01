انت الان تتابع تفاصيل خبر زيادة أسعار الكهرباء تعرف عليها ونصائح لتقليل الفاتورة 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - زيادة أسعار الكهرباء ، هو ما سنعرضه لكم، عبر السطور التالية، من هذه المقالة، المقدمة لكم من موقعنا: موقع مصر فايف الإخباري. وكذلك سنطلعكم، على بعض النصائح، التي تقدم بها خبراء في علم الطاقة، بإمكانها مساعدتكم، على تقليل استهلاك الكهرباء، وبالتالي تقليل فواتير الكهرباء خاصتكم، حيث قد بدأ في صباح اليوم الخميس، هذا الذي جاء موافقا الأول من شهر يوليو، للعام 2021م، تنفيذ قرار الحكومة المصرية، بزيادة سعر الكهرباء بنسبة 13%، واقتصرت الزيادة على بعض الشرائح. وقد بدأ المواطنون، يتساءلون عن قيمة الزيادة، في الأسعار للشرائح المختلفة، وكذلك تساءلوا عن طرق لترشيد استهلاكهم، لتقليل الفواتير. فأليكم سريعا الأسعار الجديدة للكهرباء، وكذلك نصائح لترشيد الاستهلاك.

زيادة أسعار الكهرباء:

تم زيادة الأسعار، وقد بدأ تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء، منذ الصباح الباكر، وجاءت الأسعار الجديدة، كالاتي:

زادت الشريحة الأولى، تلك التي ينحسر استهلاكها، من صفر حتى 50 كيلووات، لتصبح 48، بدلا عن 38 قرشا. أما الشريحة الثانية، من 51، حتى 100 كيلووات، فزادت لتصبح 58 قرشا، بدلا عن 48. وجاءت الزيادة للشريحة الثالثة، تلك التي ينحسر استهلاكها، ما بين ال101، حتى ال200 كيلووات، ب77، بدلا عن 65 قرشا. جاءت زيادة الشريحة الرابعة (من 201 حتى 350 كيلووات)، لتصل ل106 قروش، بدلا عن 96. وزادت الشريحة الخامسة (من 351 حتى 650) كيلووات، ل128، بدلا عن 118 قرشا. أما عن الشريحة السادسة (من صفر للألف كليووات)، فزادت من 118 قرشا، ل228. أما الشريحة السابعة، من صفر لما فوق الألف كيلووات، فظلت عند (145 قرشا).

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء:

بعد زيادة أسعار الكهرباء، ظل المواطنين، يتساءلون عن طرق لترشيد استهلاكهم، وبالتالي تقليل فواتير الكهرباء، فأليكم بعض النصائح التي قد تساعدكم: