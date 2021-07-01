نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالزيادات الجديدة.. مواعيد صرف رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أول ثلاثة شهور في السنة المالية الجديدة، وهي شهور يوليو الجاري وشهري أغسطس وسبتمبر المقبلين للعاملين في الجهاز الأداري للدولة، حيث أوضحت الوزارة تقديم رواتب العاملين في الشهور السابقة ذكرها مراعاة لدخول عيد الأضحي المبارك وسد احتياجات الموظفين لقضاء وقت ممتع مع الأسرة في إجازة العيد مع إضافة الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي تم الموافق عليها وإدراجها في الموزانة الجديدة لوزارة المالية، وراعت الوزارة تقسيم الوزارات والهيئات والإدرات علي خمس أيام في كل شهر منعا للتزاحم والتكدس على ماكينات الصراف الآلى وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا علي صحتهم.

وفي السطور التالية نتعرف علي المواعيد التي وضعتها وزارة المالية لصرف رواتب الموظفين التابعين للجهاز الإداري في الدولة لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، وكيفية تقسيم الموظفين علي أيام الصرف وغيرها من المعلومات.

تقديم صرف المرتبات بسبب العيد مع الزيادات الجديدة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، بيانا بمواعيد صرف رواتب الموظفين التابعين للجهاز الإدارية في الدولة، للشهور الثلاثة بدءا من شهر يوليو الجاري وشهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، حيث أكد علي تقديم صرف رواتب هذه الشهور بسبب حلول عيد الأضحى المبارك الذي يوافق يوم 20 من الشهر الجاري مراعاة لاحتياجات العاملين في الدولة في العيد.

وأوضح معيط أنه سيتم تقسيم الوزارات المختلفة والهيئات والإدارات التابعة علي 5 أيام لصرف الرواتب منعا للتكدس والزحام علي ماكينات الصراف الآلي حسب المواعيد التي تعلنها المنظومة المالية الإلكترونية

وأوضح وزير المالية، في البيان أنه سيتم صرف الرواتب للموظفين في الدولة بالزيادات الجديدة المقررة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة غير المخاطبين وكذلك بالحوافز الإضافية للموظفين بدءا من شهر يوليو الجاري باعتباره أول شهر للعام المالي الجديد حيث سيتم الراتب بدءا من الثاني عشر من الشهر.

وطالب معيط الجهات الإدارية في الدولة بإخطار العاملين والموظفين بالمواعيد الخاص بصرف رواتبهم لتخفيف التكدس والزحام علي ماكينات الصرف الآلى ومراعاة التباعد الاجتماعي وكذلك تعقيم الأيدي بشكل جيد لمنع نقل عدوي فيروس كورونا في ضوء الإجراءات المعلنة من الدولة للحفاظ علي صحة المواطنين وسلامتهم.

مواعيد صرف رواتب شهر يوليو

كشف طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديرات المالية بوزارة المالية، المواعيد الخاصة بصرف رواتب شهر يوليو الجاري وشهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، حيث سيتم تقسيم الموظفين في الوزارات والهيئات المختلفة علي أيام لمنع التكدس والزحام، مشيرا إلي أن المالية راعت تقديم مواعيد صرف الرواتب للعاملين في الجهاز الإداري للدولة مراعاة لظروف العاملين خاصة العاملين في القطاع الصحي ووزارة الداخلية لما لدورهم في التصدي لجائحة فيروس كورونا وتم مراعاة عدد العاملين في الهيئات والوزارات وتوزيعها علي عدد الأيام.

ومن المقرر حسب وزارة المالية يبدأ صرف شهر يوليو الجاري بدءا من يوم الإثنين الثاني عشر من الشهر حيث تصرف 33 وزارة وهيئة الرواتب، ومن بعد يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر يوليو يصرف فيه نحو 20 وزارة وهيئة ويوم الأربعاء الرابع عشر من شهر يوليو تصرف فيه 13 وزارة وهيئة، وتصرف باقي الجهات والهئيات في يومي السادس عشر والسابع عشر من شهر يوليو.

مواعيد صرف رواتب شهر أغسطس

ووفقا لبيان وزارة المالية، سيتم صرف رواتب شهر أغسطس للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بدءا من يوم السابع عشر من شهر أغسطس حيث تبدأ 33 وزارة وهيئة في صرف الرواتب، وفي اليوم التالي الثامن عشر من شهر أغسطس تصرف نحو 20 وزارة وهيئة وفي يوم التاسع عشر من الشهر تصرف نحو 13 هيئة ووزارة الرواتب والمتبقي من الوزارات والجهات يكون صرف رواتبها يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من أغسطس.

رواتب شهر سبتمبر

ويبدأ الموظفون التابعين للجهاز الإدراي في صرف رواتب شهر سبتمبر المقبل يوم 21 من شهر سبتمبر لموظفي 33 وزارة وهيئة، وفي اليوم الثاني تصرف نحو 20 وزارة وهيئة الرواتب، وفي يوم الثاني والعشرين من الشهر تصرف نحو 13 وزارة وهيئة، ويكون يوم السادس والعشرين والسابع والعشرين للهيئات والوزارات المتبقية.