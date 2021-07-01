/638460/رمضان-صبحي-يقود-هجوم-بيراميدز-أمام-الأهلي-بالدوري

يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره النادي الأهلي باستاد السلام، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري العام، وتعد مباراة الأهلى وبيراميدز واحدة من أقوى المواجهات في البطولات المصرية، حيث يمتلك الفريقين عددا من اللاعبين المتميزين، القادرة على صناعة الفارق فى أى لحظة من المباراة .

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريق السماوي في المباراة.

وأعلن المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز تاكيس جونيس تشكيل فريقة أمام الأهلي وجاء كالتالي:

تشكيل بيراميدز أمام الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس.

تقام المباراة بين الأهلي وبيراميدز في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر حصد الثلاث نقاط.

القناة الناقلة والمعلقين

تبث شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء بين الأهلي وبيراميدز في إطار مواجهات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز ، ويعلق على المباراة مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولي، بينما يتولى بلال علام مسئولية التعليق عبر القناة الثانية.

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة. خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.

قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي. خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي.