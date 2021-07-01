/638457/أحمد-فتحي-يستقبل-لاعبي-الأهلي-قبل-لقاء-بيراميدز-صور

إستقبل أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق ولاعب فريق بيراميدز الحالي ، لاعبي فريقة السابقة أمام ممر الدخول من ملعب السلام، في حالة فرحة وبهجة تسيطر على اللاعب في إستقبال زملائه السابقين، ويستعرض دوت الخليج صور أحمد فتحي وهو يستقبل لاعبي الأهلي.

إنتقل أحمد فتحي إلى صفوف نادي بيراميدز في بداية الموسم الجاري في الإنتقالات الصيفية الماضية، وجاء ذلك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، وقبل الذهاب لبطولة كأس العالم للأندية بقطر، والتي شارك فيها الأهلي كبطل القاؤرة السمراء.

لعب احمد فتحي مع النادي الأهلي 351 مباراة، وإستطاع أن يسجل من خلالها 24 هدف، في حين إستطاع أن يصنع من الجانب الأيمن للملعب ومن منتصف الملعب 61 هدف، خلال مسيرتة مع المارد الأحمر.

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه أمام الفريق السماوي بيراميدز، في لقاء الدور السابع والعشرين من الدوري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

فيما جاءت قائمة الأهلي كالأتي

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير

في حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفي شوبير

خط الدفاع: بدربانون – ياسر إبراهيم - محمود وحيد - رامي ربيعة – سعد سمير

خط الوسط: أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج -عمرو السولية - مجدي أفشة

خط الهجوم:صلاح محسن – محمود كهربا – محمد شريف - جونيور اجاي – حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.

نتيجة الأهلي والترجي

والجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.