تفاصيل ورابط اضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 عبر الإنترنت

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محمد سياف - ابو ظبي - نعرض تفاصيل اضافة المواليد لبطاقة التموين لشهر يوليو 2021, حيث بدأت وزارة التموين في مصر، اليوم الخميس 1/7/2021, في تطبيق القرار رقم 62 للعام الجاري، والذي يختص بالشروط الجديدة لاستخراج البطاقات التموينية، وذلك وفق محددات الدخل التي قد أعلنها الدكتور علي المصيلحي بواقع يصل إلى 2400 جنيه للمرتب، وذلك بديلاً عن 1500 والتي قد نص عليها القرار 178 لسنة 2017، وأما فيما يختص بأصحاب المعاشات، ليكون 1500 جنيه بديلاً عن 1200.

اضافة المواليد الجدد إلي بطاقة التموين 2021

نص القرار الوزاري الخاص بإضافة العمالة الموسمية وأصحاب الهمم، وكذلك المرأة المعيلة، والمطلقة وغيرها من الشرائح التي قد نص عليها القرار على سبيل الحصر، وذلك إلي حين الانتهاء من عمليات ربط قواعد بيانات وزارة التضامن بقواعد بيانات الخاصة بوزارة التموين، وذلك لكي يتم تدقيق البيانات والمراجعة عليها قبل إقرار عملية الإضافة لهذه الفئات.

وأوضحت الوزارة في بيانها التوضيحي، أن الأمر لن يقتصر فقط على استخراج بطاقات تموين جديدة، ولكنه سوف يتطرق إلى من يملكون بطاقات وتنطبق عليهم الشروط والاحكام، حيث يمكنهم رفع عدد الافراد في البطاقة إلى أربعة أفراد. كما وأنه وإن كان يستحق الخبز فقط أو كان قد تم حذفه للعدالة، فيحق له العودة مرة أخري بـ 4 أفراد كحد أقصى، وعليه فيتقدم المواطن بطلب اضافة المواليد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، أو من خلال موقع دعم مصر، أو من خلال مكاتب التموين. وفيما يلي نتناول الخطوات اللازمة لإضافة المواليد من خلال بوابة مصر الرقمية.

خطواط اضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

– في البداية يجب الدخول على رابط بوابة مصر الرقمية.

– ثم إتمام عملية تسجيل الدخول.

– إدراج الرقم القومي لحامل البطاقة التموينية.

– ادخال رقم المصنع للبطاقة الشخصية (أسفل صورة البطاقة).

– كتابة الاسم الأول الوالدة.

– الكبس على الخدمات التموينية.

– الضغط على إضافة أفراد الأسرة الغير مقيدين تموينياً.

– ثم الكبس على زر ابدأ الخدمة.

– كتابة اسماء الابن أو الابنة المراد إضافته (رباعي).

– كتابة الرقم القومي للابن أو الابنة.

– اختيار أيقونة صلة القرابة، (ابن) أو (ابنة)، ثم اضغط (ضم أبناء) ثم (إضافة).