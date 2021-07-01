أمين شباب "الحركة الوطنية" بدمياط يعلن استقالته: قرارات قيادات الحزب تعكس أنانيتهم و حبهم للسلطة

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أعلن هانى صابر، أمين لجنة الشباب بحزب الحركة الوطنية في محافظة دمياط، استقالته من الحزب تضامنا مع النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور نور الشيخ الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية، ومحمد الساحة، أعضاء تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، بعد إعلان رئيس الحزب فصلهم من الحزب.
وقال صابر في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أيها الأفاضل قيادات حزب الحركة الوطنية المصرية لقد بخستم وهدرتم كل مجهود السنوات وكم من قيادات تركت الحزب بسبب سياساته الفاشلة والمجحفة التى لا تعكس كم العمل وقوة كوادره الشابة الفتية على الأرض، بل تعكس شيء واحد وهو حبكم للسلطة والأنانية وضعف ووهن شديد فى التفكير وأبرز قناعتكم فى إقصاء كل من يعمل أو قتل كل فكرة أو حلم داخل الحزب، لذلك أتقدم باستقالتى كأمين شباب محافظة دمياط لحزب الحركة الوطنية المصرية".
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