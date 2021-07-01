التعليم: توفير 3 أجهزة بكل لجنة بامتحانات الثانوية العامة لقياس حرارة الطلاب 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض الإجراءات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، التى تبدأ 10 يوليو الجارى، مطالبة المديريات بإعادة توزيع العصا الإلكترونية المتواجدة بلجان الدبلومات الفنية للجان امتحانات الثانوية العامة، وتوفير ثلاثة أجهزة للقياس الحراري لكل لجنة من الأجهزة الموجودة بالمديريات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب لها، إلى تواصل المديريات مع التأمين الصحي لاتخاذ إجراءات تزويد كل لجنة بصندوق الإسعافات قبل بدء الامتحانات بيومين على الأقل، مع ضرورة تنسيق مديريات التربية والتعليم مع المديريات الأمنية لاخطارها بمقار لجان سير الامتحانات لتأمين اللجان بشكل كامل.

وشددت وزارة التربية والتعليم على رؤساء اللجان المنتدبين من المديريات بضرورة حضور اجتماع مع نائب رئيس عام الامتحانات الدكتور رضا حجازى، من خلال شبكة الفيديو كونفرانس الثلاثاء المقبل 6 يوليو الجارى الثانية ظهرًا.