يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد "الجمعة" طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وبقية الأنحاء وأن ترتفع نسبة الرطوبة بما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من ( 3: 4 ) درجات نهارا وليلا.

ومن المتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية" جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر. العظمى الصغرى

القاهرة 39 25

الإسكندرية 35 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 39 25

شبين الكوم 39 25

دمنهور 37 25

بلطيم 35 25

مطروح 33 24

السلوم 33 24

سيوة 42 22

بورسعيد 35 26

دمياط 34 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 39 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 40 25

نخل 38 19

نويبع 40 28

طابا 36 22

كاترين 34 17

الطور 36 25

شرم الشيخ 41 31

الغردقة 41 30

مرسى علم 39 28

الفيوم 38 25

بنى سويف 39 25

المنيا 39 25

أسيوط 41 25

سوهاج 41 26

قنا 43 26

الأقصر 44 30

أسوان 44 28

ادفو 44 28

أبوسمبل 43 31

الوادى الجديد 43 26

شلاتين 38 32

ابو رماد 37 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شديد الحرارة.. توقعات الأرصاد لطقس الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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