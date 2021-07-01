96 ألف مستفيدة من خدمات مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة

جدة - نرمين السيد - وأصدر المجلس تقريرا بعنوان "حصاد المجلس القومى للمرأة فى العصر الذهبى"، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

ومن أبرز الإنجازات التى شهدها ملف المرأة، هو إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

كما استفاد نحو 96 ألف امرأة من خدمات مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة.

ونجح المجلس مؤخرا فى إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث فى مصر برئاسة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وضمت اللجنة كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية فى مصر، والتى تهدف إلى توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للقضاء على الختان.

كما تم إنشاء 25 وحدة لمكافحة التحرش فى الجامعات الحكومية، وهدفهم زيادة الوعى بين موظفى الجامعة والأساتذة، والمطالبة بحقوقهم حال تعرضهم للتحرش فى الجامعة، وتوعيتهم بآليات الإبلاغ والتعامل مع الأطراف المعنية ودعم الضحايا الذين تعرضوا للتحرش.

كما سارع المجلس بإنشاء 4 وحدات استجابة طبية، للتعامل مع السيدات اللاتى تعرضن للعنف بمستشفيات جامعة القاهرة عين شمس وجامعة المنصورة وجامعة أسيوط.

وفى المجال التدريبى عقد المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورش عمل تدريبية وتفاعلية لـ 5150 من مقدمى الخدمة وجهات إنفاذ القانون فى مصر، بالإضافة إلى تقديم برنامج تدريبى لمأذونين وزارة العدل حول العنف ضد المرأة "60 مأذونا ومأذونة".

كما تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف كالآتى:

- أول نظام إحالة وطنى لحالات العنف ضد المرأة فى مصر.

- البروتوكول الطبى للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

- مسار إحالة حالات العنف ضد النساء والفتيات رسم وبيان توضيحى بالخدمات المتاحة وكيفية التعامل معها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

- دليل المعايير القضائية للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة.

- كتيب الإجراءات المعنية بحالات العنف ضد المرأة.

- دليل الاستجابة الشرطية الفعالة لحالات العنف ضد المرأة.

- دليل لمكتب الشكاوى للتعامل الفعال مع حالات العنف ضد المرأة.

- الدليل الإجرائى لإنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية.

- دليل مدربين لموظفى مكتب الشكاوى للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة

- دليل مدربين لمقدمى الخدمات الطبية للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة

- دليل تقديم الخدمات الاجتماعية والخطوات الإجرائية فى البيوت الآمنة للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.

كما شهدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، توقيع اتفاقيتى تعاون مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولى الكورية "كويكا"، لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مصر، وذلك فى إطار برنامج التعاون متعدد الأطراف الخاص بوكالة التعاون الدولى الكورية للفترة 2021/2024.