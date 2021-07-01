مصر أول دولة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة

جدة - نرمين السيد - أكد تقرير أعده المجلس القومى للمرأة، بعنوان "حصاد المجلس القومى للمرأة فى العصر الذهبى"، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، أن مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.





وبدأ المجلس القومى للمرأة عمله فى 2016، بعد تولى الدكتورة مايا مرسى رئاسة المجلس، بإعداد رؤية وخطة وطنية لملف المرأة فى مصر، فقد أعد المجلس القومى للمرأة الاستراتيحية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأشار المجلس إلى أن إطلاق مصر أول استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، على مستوى العالم، يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها.

وقد اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، فى عام 2017، لتصبح خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

وتحتوى الاستراتيجية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية:

- التمكين السياسى والقيادة

- التمكين الاقتصادى

- التمكين الاجتماعى

- الحماية

بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.

وأشار التقرير إلى أن المجلس القومى للمرأة أنشأ أيضا مرصد المرأة المصرية لضمان وجود متابعة صارمة، لتنفيذ الاستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق لآليات الرصد والمتابعة، والتى تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتابعة، وقد استخدمت تلك المؤشرات والدراسات حوالى 160 ألف مرة منذ إطلاق بوابة الرصد.