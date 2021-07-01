/638458/محمد-شريف-يقود-هجوم-الأهلي-أمام-بيراميدز-بالدوري

تقام مباراة النادي الأهلي أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، ستاد الاهلى والسلام فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج تشكيل المباراة:

ويدخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

فيما جاءت قائمة الأهلي كالأتي

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير

خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير

خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة

خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.

والجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تقابل بيراميدز بمسماه القديم الأسيوطي سبورت مع الأهلي في 5 مباريات فاز في مباراة وخسر 3 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، بينما بمسماه الجديد التقى مع المارد الأحمر في 6 مباريات حقق انتصارين وتعادلين وهزيمة وحيدة.

عبد الله السعيد هو هداف مواجهات الفريقين وهو اللاعب الوحيد الذي سجل بقميص الفريقين حيث أحرز 3 أهداف هدفين للأحمر – هدف لبيراميدز.

حقق الأهلي 6 “كلين شيت” في مباريات ضد بيراميدز، مقابل 6 “كلين شيت” للفريق السماوي أيضاً.

أكبر انتصار في مباريات الأهلي وبيراميدز، كان لصالح المارد الأحمر وفاز بخماسية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما في 14 أبريل 2015 بالجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

تاكيس جونياس مدرب بيراميدز الجديد التقى مع الأهلي في 3 مباريات خلال قيادة فريق وادي دجلة وخسرها جميعاً.

قاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الأهلي في مباراتين ضد بيراميدز انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. نتيجة 1-0 الأكثر تكرارًا في مباريات الأهلي ضد بيراميدز، وحدثت 5 مرات 2 للأحمر - 3 للسماوي.

واستعد الأهلي جيدا لمواجهة بيراميدز من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي الفريق الأحمر تطبيقها في مباراة اليوم.