بالأرقام..مجدي عبدالعاطي تخصص صعود الدوري الممتاز

/638452/بالأرقاممجدي-عبدالعاطي-تخصص-صعود-الدوري-الممتاز

استطاع فريق فاركو تحت قيادة مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق، في حسم الصعود للدوري العام، وذلك بعد التغلب فريق بني عبيد بنتيجة 3/0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 30 من فعاليات دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.

مجدي عبدالعاطي ينجح في التأهل إلى الدوري الممتاز للمرة الثانية

ونجح مجدي عبدالعاطي قيادة فريق فاركو إلى التأهل للدوري الممتاز، وذلك بعدما تولى تدريب الفريق بعد ثلالث جولات من منافسات دوري القسم الثاني لمجموعة بحري، خلفا لـ أحمد عاشور المدير الفني السابق لفريق فاركو.

الجدير بالذكر أن مجدي عبدالعاطي حقق هذا الإنجاز مع فريق أسوان، حيث استطاع أن يتأهل بفريق أسوان إلى الدوري الممتاز.

حقق مجدي عبدالعاطي العديد من الأرقام الإيجابية مع فريق فاركو خلال الموسم المنقضي، ضمن منافسات دوري القسم الثاني لمجموعة بحري، حيث استطاع تحقيق الفوز في 19 مباراة، بينما تعادل في 5 لقاءات ولم يخسر سوى 3 مباريات فقط.

وتولي مجدي عبدالعاطي مهمة قيادة فريق فاركو بعد ثلاث جولات من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري خلفا لـ أحمد عاشور.

اشتعال المنافسة بين فاركو وحرس الحدود في دوري القسم الثاني لنجموعة بحري

تمكن فريق فاركو التغلب على فريق حرس الحدود، بعد المنافسة الشرسة التي تمت بين الفريقين في دوري القسم الثاني لمجموعة بحري، حيث استمرت المنافسة بين الفريقين مستمرة حتى الجولة الأخيرة من المسابقة، وتساوى الفريقان في عدد النقاط، وذلك بعد فوز فريق حرس الحدودة على فريق دكرنس بثلاثية مقابل هدف، ولكن صعد فريق فاركو بفارق الأهداف، وحجز أول مقعد في بطولة الدوري الممتاز، ويعرض دوت الخليج أرقام فريق فاركو وحرس الحدود في مسابقة دوري القيم الثاني لمجموعة البحري.

إحصائيات فريق فاركو وفريق دكرنس في دوري القسم الثاني لمجموعة بحري

يعد انتهاء المباراة الأخيرة لفريق فاركوا، والتي انتهت بفوز فريق فاركو على فريق بني عبيد، أصبح فريق فارقو الأعلى في تسجيل الأهداف، حيث خاض فريق فاركو 30مباراة في بطولة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري، وتمكن لاعبي الفريق من تسجيل 57 هدف بينما استقبلت شباكه 19 هدف فقط،

وعلى الصعيد الأخر، يعد فريق حرس الحدود بعد انتهاء مباراته أمام فريق دكرنس والتي انتهت بفوز فريق حرس الحدود بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، تمكن من تسجيل 43 هدف من 30مباراة خاضها الفريق في دوري القسم الثاني لمجموعة بحري، بينما استقبلت شباكه 14 هدف فقط.