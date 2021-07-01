«حزب لا يُقدر شبابه».. غضب شبابي واسع من أعضاء حزب الحركة الوطنية بعد القرارت الأخيرة

/638451/حزب-لا-يقدر-شبابه-غضب-شبابي-واسع-من-أعضاء-حزب-الحركة-الوطنية-بعد-القرارت-الأخيرة

هاجمت أمين التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة بحزب الحركة الوطنية المصرية، السياسة التى يتبعها قيادات الحزب فى الوقت الحالى، حيث أكدت أنها قائمة على الاستبعاد وعدم التقدير للشباب.

تحيا مصر

غضب شبابي واسع من أعضاء حزب الحركة الوطنية بعد القرارت الأخيرة

وقال أمين التواصل الاجتماعي بحزب الحركة الوطنية، هند وهبة مليجي:" أتقدم أنا هند وهبة مليجي، أمين التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة بحزب الحركة الوطنية المصرية باستقالتي من الحزب تضامنًا مع نائب مجلس الشيوخ، محمد عزمي والأمين المساعد نور الشيخ".

وتابعت أمين التواصل الاجتماعي بحزب الحركة الوطنية، هند مليجي، حديثها قائلًا:" حزب لا يقدر شبابه مرفوض قرراته.

من جانبه قال أحد أعضاء حزب الحركة الوطنية، أمين شباب بني سويف، أيمن حسن، متضامن مع عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمي، أحلى نائب مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب.

هيئة مكتب الأمانة العامة للتواصل السياسي المركزي يتقدم باستقالة جماعية

هذا وكانت هيئة مكتب الأمانة العامة للتواصل السياسي المركزي، بحزب الحركة الوطنية، قد تقدمت باستقالة جماعية منذ قليل، وذلك لمخالفة السياسات القائمة لقواعد العمل السياسي وفقًا لما جاء فى بيان الأعضاء منذ قليل.