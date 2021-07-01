السكة الحديد: حجز قطارات العيد بالرقم القومى و4 تذاكر حد أقصى لكل راكب

انتهت هيئة السكة الحديد من وضع قواعد حجز تذاكر القطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية، وأنها لم تتغير كما كان يحدث بالأعياد الماضية، وحددت عمل شبابيك الحجز يوميا ابتداء من الساعة 7.30 صباحا، على أن يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.

وشددت هيئة السكة الحديد على موظفي وعاملى المحطات بتنظيم صفوف الركاب التي تصطف أمام شابيك الحجز لحجز تذاكر قطارات العيد، بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعى بينهم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع تشديد الرقابة والتواجد من مفتشى الهيئة أمام منافذ الحجز لمنع تسربها إلى السوق السوداء، وذلك بالاشتراك مع شرطة السكة الحديد.

كما بدأت هيئة السكة الحديد الاستعداد لفترة تشغيل عيد الأضحى وتكليف ورش الصيانة بتجهيز استوكات إضافية من القطارات للدفع بها خلال فترة حجز العيد لمواجهة الإقبال الكبير على السفر بالقطارات فى الأعياد، خصوصا خلال عيد الأضحى، مع تشديد الرقابة على منافذ حجز التذاكر لمنع تسربها إلى السوق السوداء خلال هذه الفترة.