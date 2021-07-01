صور - محافظ الجيزة : ذللنا جميع العقبات أمام تطوير شارع النيل السياحى

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وشدد المحافظ على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، مؤكدًا أن المحافظة ذللت جميع العقبات فى سبيل الانتهاء من الأعمال فى أسرع وقت حرصًا على عدم تأثر الحركة المرورية أو حركة المارة بمناطق التطوير، ووجه المحافظ بمراجعة اليوتيرنات وكابلات الكهرباء، وأعمال التشجير، وتركيب البوابات للمنشأت المطلة على الشارع بالشكل الجمالى المتفق عليه لتحقيق التنسيق العام للطريق.
كما تفقد مسار الطريق الجارى إنشاؤه بدءًا من محور المنصورية وصولًا لطريق المريوطية، حيث حرص راشد على متابعه نسب تنفيذ أعمال الإزالات للمنشآت المتعارضة مع مسار الطريق والكوبرى الطائر موجها بسرعة الانتهاء منها ومراعاة الالتزام بخط التنظيم المحدد ومراعاة وضوح الرؤية البصرية للمنطقة المطلة على أهرامات الجيزة.
كما تفقد المحافظ أعمال طلاء المنازل باللون الموحد المتواجد على جانبى الطريق، من تركيب البلدورات، وقواعد أعمدة الإنارة، موجها بمراعاة المسافات الفنية لضمان تحقيق إضاءة جيدة بالشارع.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء ياسر سامى، واللواء أحمد عبدالفتاح رؤساء أحياء العجوزة والدقى، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.
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