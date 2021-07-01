جدة - نرمين السيد - والأغنية من أداء الفنان مدحت صالح، ورؤية فنية لكريم عرفة ومصطفى خضر، وكلمات الشاعر هانى عبد الكريم، ألحان غريب، توزيع موسيقى طارق عبد الجابر.
وجاءت كلمات الأغنية كالتالى: "قوية يا مصر ورافعة راسك للسما، كل ما تبان قوتك بنقوى بيكى كلنا، وحتى التاريخ يشهد 7000 سنة المصرى حامى للوطن".
كما احتوى الفيديو على بعض الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- قوية يا مصر.. حماة الوطن يهدى الرئيس السيسى أغنية بمناسبة 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.