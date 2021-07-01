فيديو- قوية يا مصر.. حماة الوطن يهدى الرئيس السيسى أغنية بمناسبة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - والأغنية من أداء الفنان مدحت صالح، ورؤية فنية لكريم عرفة ومصطفى خضر، وكلمات الشاعر هانى عبد الكريم، ألحان غريب، توزيع موسيقى طارق عبد الجابر.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالى: "قوية يا مصر ورافعة راسك للسما، كل ما تبان قوتك بنقوى بيكى كلنا، وحتى التاريخ يشهد 7000 سنة المصرى حامى للوطن".

كما احتوى الفيديو على بعض الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات السبع الماضية.