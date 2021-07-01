/638448/قراراتكم-تهدم-ما-بنيناه-على-مدار-السنوات-عضو-بالحركة-الوطنية-يرفض-سياسة-الحزب-ويؤكد-محمد-عزمي-تعلمنا-منه-معني-الانتماء

فى تطور جديد للأحداث الجارية فى حزب الحركة الوطنية، رفض أيمن حسن عطية، أحد الأعضاء السياسات القائمة من قبل قيادات الحزب.

دوت الخليج

عضو بالحركة الوطنية يرفض سياسات الحزب

وقال أيمن حسن عطية، عضو بحزب الحركة الوطنية:" دعوة الى قيادات حزب الحركة الوطنية المصرية لإعادة النظر فى القرارات الخاصة بعزل كلًا من النائب محمد عزمي، الأمين المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، والدكتور نور الشيخ، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية، والاستاذ محمدالساحة.

وتابع أيمن حسن، حديثه قائلًا:" منذ أن انضممت لحزب الحركه الوطنية المصرية كان الداعم لنا في انشطة أمانة الشباب، السيد محمد عزمي، حينما كان أمينا لشباب الجمهورية".

وتابع: تعلمنا معنى الانتماء والتضحية وإنكار الذات والعمل لخدمة المجتمعات، كان من الدكتور نور الشيخ، الذى كان أخًا نصوحًا ولم يبخل علينا بأي معلومة، بل كانوا يذهبون إلى أقصي الجنوب لتقديم العون والتدريب وهذا ما رأيته في المعسكرات والمؤتمرات الوطنية والمنتديات العالمية فى الأعوام السابق، ويشاركون معنا فى الفعاليات بكل تواضع بالرغم من مكانتهم وقيمتهم الكبيرة".

وأضاف:" لا أعلم خفايا الأمور، ولكن الأمر كان بتطلب الحكمة في أخذ القرار، وأتمني أن يعم الاسقرار في حزبنا الذي هو بمثابة المظلة التي نحتمي بها ونناقش أمورنا ونقيم فعالياتنا بكل صدق وحب للوطن العزيز.

وأختتم:" أناشد السيد رئيس الحزب والسادة أعضاء الأمانة العامة بإعاده النظر في تلك القرارات التى نالت من شخصهم التي تهدم ما بنيناه علي مدار السنوات من العمل داخل الحزب، مضيفًا:" أخاطب فيكم عقولكم الواعية بالحفاظ علي هذا الكيان الصادق، حفظ الله مصر آمنة مستقرة.

هذا وكان النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، قد وجه عنيفًا للحزب، أمس الأربعاء، حيث قال:” قيادات حزب الحركة الوطنية المصرية لقد بخستم وهدرتم كل مجهود السنوات وكم من قيادات تركت الحزب بسبب سياساته الفاشلة و المقحفة أدت إلي تمثيل برلماني لا يعكس كم العمل و قوة كوادره الشابة الفتية على الارض بل عكس شيي واحد وهو حبكم للسلطة و الأنانية وضعف ووهن شديد في التفكير وأبرز قناعتكم في إقصاء كل من يعمل أو قتل كل فكرة أو حلم داخل الحزب”.

كما تقدمت هيئة مكتب الأمانة العامة للتواصل السياسي المركزي، بحزب الحركة الوطنية، باستقالة جماعية منذ قليل، وذلك لمخالفة السياسات القائمة لقواعد العمل السياسي وفقًا لما جاء فى بيان الأعضاء منذ قليل.