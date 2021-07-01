/638446/وكيل-دينية-الشيوخ ثورة-30-يونيو-أنقذت-الدولة-المصرية-من-مخطط-جماعة-الاخوان-الإرهابية

قال النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الشؤون الدينية بالمجلس أن ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من مخطط جماعة الاخوان الإرهابية في تقسيم الدولة والتفرقة وهز الثقة بين الشعب وجيشه ومؤسساته وبين الشعب أنفسهم في الانقسام وجر البلاد الي الخراب وظهر جليا في عام تواجدهم من خطط تقسيم الدولة وتغيير هويتها ، وكانت ثورة ٣٠ يونيو ثورة الخلاص والنهوض والتكاتف بين الشعب المصري وجيشه في اصطفاف عظيم في يوم عظيم في تاريخ مصر المعاصر.

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وأكد وكيل دينية الشيوخ النائب نادر نسيم أن الشعب المصري في ٣٠ يونيو كان له الكلمة الأولي في تحديد مصيره ووقف صفا بصف مع جيشه الذي حمايه وحمي الوطن وكانت من اروع ماشوهد من اصطفاف وطني في الوقت المعاصر ولاننسي النسيج الوطني بين مسلمين واقباط ضاربين قوي الشر من وئد اي فتنه حتي أنهم استباحوا دماء المصريين واستهداف المدنين وقوات الجيش والشرطه وكناةنعيش وقت عصيب حتي جاءت ثورتنا ثورة ٣٠ يونيو للتخلص مما هو دخيل علي الوطن وقد كان .

وأكد النائب نادر نسيم علي أنه لولا ٣٠يونيو ماكنا الان في استقرار مؤسسي لدولة تطمح في النجاح والنمو علي كافة الأصعدة وهو ماحدث ومازال يحدث ومستمر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن قررت الدولة المصرية التخلص من الإرهاب والعزم علي الإصلاح الشامل لكافة مؤسسات الدولة والمجتمع ومواجهة العلاج المر في الإصلاح مشيرا إلي أن مصر خاضت ومازالت تخوض تشييد جمهورية جديدة بانت وظهرت جليا في حجم انجازات جنه في مجالات الصناعة والاستثمار والطاقة، وأصبح هناك بنية تحتية تسمح بجذب المزيد من فرص الاستثمار والتنمية المجتمعية التي تغطي كافة المواطنين من تكافل وكرامه ومبادرة حياة كريمه وإيجاد حلول جذرية لاي مشكلة وأزمات تتعرض لها الدولة كاجائحة كورونا وكيفية تعامل الدولة ومؤسساتها في ظل الازمه وعدم تأثير علي معدلات النمو ، كلها شواهد ونتائج نجاح وقصه كفاح شعب ورئيس ودولة عظيمه .فتحيا للشعب المصري وقواته المسلحة وكل مؤسسات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.