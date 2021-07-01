/638443/بسبب-السياسات-الفاشلة-إستقالة-هيئة-مكتب-أمانة-التواصل-السياسي-بحزب-الحركة-الوطنية

دوت الخليج

وقال الأعضاء المستقيلون، إن قرار الاستقالة جاء لما شهدناه من سياسات تخالف قيمنا وقواعد العمل السياسي وتضر بالوطن، لافتين إلى أن ما شهدناه خلال الأشهر الماضية، من ممارسات خاطئة نربأ أن نكون جزءًا من كيان يدعمها.

هذا وتقدم النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، بخالص الشكر و التقدير لكل أعضاء حزب الحركة الوطنية المصرية، في كامل ربوع الوطن على الفترة الماضية موجها شكر خاص لأعضاء الأمانة العامة و أمناء المحافظات على التعاون و المجهود المشرف بشهادة الجميع والذي أسهم بشكل مباشر بأن يكون الحزب متواجد على الساحة السياسية و البرلمانية بعد عدة أزمات على مدي الأعوام الماضية.

جاء ذلك في بيان رسمي مساء الأربعاء، مؤكدًا علي أن حزب الحركة الوطنية المصرية هو بيته والكيان الذي يفخر به ويعمل و يضحي من أجله ويظل الهدف الأسمي له به هو إعداد جيل من شباب السياسيين المنتمين للحزب الشباب الواعي القادر على بناء المستقبل، مشيرا إلي أنه علي مدي السنوات الماضية من أغسطس 2013 حتى اليوم أي ما يقارب 8 سنوات مر علينا الكثير و الكثير ولكن هدفنا الأوحد كان بناء الحزب وسط ممارسة سياسية حقيقية في كتاب تاريخ هذا الحزب دون انتظار مقابل أو بحث عن سلطة.

النائب محمد عزمي يفضح قيادات حزب الحركة الوطنية

وتسائل عضو مجلس الشيوخ،كيف نتهم من بذل الجهد و الوقت و المال بالهدم و الخيانة؟ متابعا:"منذ بداية عهدي بحزب الحركة الوطنية المصرية كنت أتبني خطاب العقل و البناء وإنكار الذات وفي أغلب الاجتماعات أو اللقاءات كانت كلماتي تمثل صوت الإصلاح وصوت الشباب الطموح الحالم بمستقبل أفضل ولكن اليوم يطل علينا أهل الشر أعداء النجاح من ينادون بتمكين الشباب وفي نفس اللحظة يقومون بوأد أفكار وأحلام هؤلاء الكوادر بحجة التآمر وتكوين مراكز للقوة والتي يصعب منطقيا تصديقها بعد النظر إلى تاريخ و مجهود وخطوات البناء التي تشارك فيها كوادر الحزب جميعها ويقومون باتخاذ قرارات دون تحقيق أو حتى الاستماع إلينا بكل أنانية تؤكد أن التقدير ليس له محل من الإعراب ولكن حل محله الكراهيه والحقد"

وواصل حديثه:"أيها الأفاضل قيادات حزب الحركة الوطنية المصرية لقد بخستم وهدرتم كل مجهود السنوات وكم من قيادات تركت الحزب بسبب سياساته الفاشلة و المقحفة أدت إلي تمثيل برلماني لا يعكس كم العمل و قوة كوادره الشابة الفتية على الارض بل عكس شيي واحد وهو حبكم للسلطة و الأنانية وضعف ووهن شديد في التفكير وأبرز قناعتكم في إقصاء كل من يعمل أو قتل كل فكرة أو حلم داخل الحزب"ـ متابعا:"أعد حضراتكم جميعا بالحديث وكشف كل الممارسات التي كانت تتم داخل الحزب وتخالف كل القيم و الأعراف التي يجب أن يتسم بها ابناء الحركة الوطنية الشرفاء".

ودعا عضو مجلس الشيوخ کل كوادر و أعضاء حزب الحركة الوطنية المصرية لمعرفة الحقيقة المجردة ،متابعا:" كل من تعامل مع محمد عزمي و يعرفه جيدا ويعرف بالقطع مدي إيمانه بالحزب وأهدافة ولا ينساقوا وراء الشائعات و الادعاءات الكاذبة حول الكيان الذي تعبت في بناءه وتشييدة لما يقارب من 8 سنوات دون تلقي أجر أو مقابل مثل البعض أو حتى انتظار كلمة شكر.

فى السياق ذاته دعا أيضا كل كوادر الاحزاب المصرية للتمسك باحلامهم و طموحاتهم و العمل بكل جد من اجلها دون انتظار شي من قيادات تتحدث وتتفوه بالتراب و الغبار من عصور مضت وولت وهدفهم هو قطع كل رقبة تعلو او تنشد البناء و الاصلاح، متابعا:"أدعوا كل شباب أحزاب ، الوطن العربي بمساندة الحق و الحقيقة من منطلق العمل المشترك بيننا خلال السنوات الماضية و الذي وضح جوهر وفكر محمد عزمي و طموحه واهدافة التي يستحيل أن تكون الهدم و ليس البناء".

كما دعا عضو مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرفة حقيقة قيادات الاحزاب التي تقتل الشباب اذا ما تولد لديهم طموح او احلام مشروعة بل وذبح كل من يبحث عن التمكين الذي تتبناه سيادتكم مختتما بيانها بقول الله تعالى " يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" صدق الله العظيم.