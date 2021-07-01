/638439/غياب-ثنائي-الزمالك-عن-مباراة-غزل-المحلة-القادمة-تفاصيل

حصل الثنائي يوسف إبراهيم “أوباما” وإمام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من مران اليوم الخميس.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل مران الزمالك اليوم:

ويغيب الثنائي عن مباراة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة في الدوري بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء، في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقع سيف الجزيري لاعب الزمالك علي عقود انضمامه للزمالك نهائيا عقب انتهاء اعارته من المقاولون العرب، واتفق الزمالك مع المقاولون العرب علي تفعيل بند الشراء في عقد اعارته ليستمر اللاعب مع الزمالك رسميا في الموسم المقبل .

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بانضمام الدولي التونسي سيف الدين الجزيري إلى فريق الزمالك وذلك عقب توقيع عقود انضمامه للفريق بشكل نهائي.

قام لاعبو الزمالك بعمل ممر شرفي لسيف الدين الجزيري، قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم، بعد إعلان مسئولو الفريق عن تفعيل بند شراء اللاعب من فريق المقاولون العرب.

الجدير بالذكر أن اللجنة المؤقتة المعنية بإداراة فريق الزمالك برئاسة حسين لبيب نجحن في تفعيل بند شراء سيف الدين الجزيري، ويستمر عقد الجذيري مع الفريق الابيض لمدة ثلاث مواسم تبدأ من الموسم المقبل، عقب انتهاء فترة إعارة اللاعب مع الفارس الأبيض.

موعد مباراة الزمالك

يستعد الزمالك في مباراته القادمة في مواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة

وحقق الزمالك فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من منافسات الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز

تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

دكة بدلاء الزمالك محمد أبو جبل، محمود علاء، مروان حمدي، محمود عبد الرازق شيكابالا، إسلام جابر، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، أحمد فتوح، أحمد عيد

قائمة الزمالك أمام مواجهة مصر المقاصة

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – ومحمد عواد