/638437/انتقال-سيرجيو-راموس-إلى-باريس-سان-جيرمان

نشرت تقارير صحفية فرنسية، عن توقيع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق لفريق باريس سان جيرمان، في صفقة إنتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب مع فريق ريال مدريد.

فريق باريس سان جيرمان يحصل على توقيع سيرجيو راموس لمدة موسمين

وأكدت التقارير الصحفية عن توقيع الإسباني سيرجيو راموس لفريق باريس سان جيرمان لمدة موسمين، وأشارت التقارير أنه من المقرر أن يخضع سيرجيو راموس إلى الفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة.

الجدير بالذكر أن الدولي سيرجيو راموس، رحل عن فريق ريال مدريد بعد انتهاء الموسم السابق 2020/2021، حيث انتهى عقد اللاعب مع فريق ريال مدريد، ولم يصل مجلس إداراة فريق ريال مدريد برئاسة بيريز إلى اتفاق بخصوص استمرار اللاعب مع الفريق الإسباني، تعاقد فريق ريال مدريد مع الدولي الإسباني سيرجيو راموس في عام 2005، قادما من فريق إشبلية.

ويأتي ضم سيرجيو راموس إلى فريق باريس سان جيرمان، بعدما فشلت إداراة الفريق الفرنسي في إقناع كليان مبابي بمد فترة تعاقده مع الفريق، ولكن مبابي قرر الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان، وذكرت تقارير صحفية فرنسية عن أن اللاعب أخبر إداراة الفريق برغبته في الرحيل خلال فترة الإنتقالات القادمة، وأكدت التقارير أن كليان مبابي يرغب في الإنضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد.

عدم مشاركة راموس مع منتخب بلاده في يورو 2020

الجدير بالذكر أن سيرجيو راموس غاب عن منتخب بلاده في يورو 2020، حيث قرر لويس إنريكي عدم ضم اللاعب لصفوف المتنتخب للمشاركة في منافسات الأمم الأوربية

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة اليورو 2020

1- تقام المباراة الأولى بين منتخب سويسرا ومنتخب إسبانيا في كريستوفسكي في روسيا، يوم 2 يوليو في تمام الساعة السادسة مساء.

2- تقام المباراة الثانية بين منتخب بلجيكا ومنتخب إيطاليا في ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، يوم 2 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء.

3- تقام المباراة الثالثة بين منتخب التشيك ومنتخب الدنمارك في باكو في أذربيجان، يوم 3 يوليو في تمام الساعة السادسة مساء.

4- تقام المباراة الرابعة بين منتخب أوكرانيا ومنتخب إنجلترا في الأولمبيكو في روما بإيطاليا، يوم 3 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء.

"يورو 2020".