لهو انتهى بجثة متفحمة.. لحظات الرعب في حريق التهم ورشة ميكانيكي بالمنصورة

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لقي طالب بالصف الثاني الإعدادي، اليوم الخميس ، مصرعة متفحما نتيجة حريق هائل، بورشة ميكانيكا سيارات بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، نتيجة لعبه مع صديقيه بقداحه (ولاعة).

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تفحم جثة طالب بالصف الثاني الإعدادي

تفاصيل الحريق

وترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في ورشة ميكانيكا سيارات بشارع الثانوية بمدينة المنصورة، ووفاة طفل.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف والإطفاء لمكان البلاغ، وتبين أن الحريق شب في ورشة ميكانيكا سيارات مرخصة كائنة بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق، ملك محمد أ. ح. 60 سنة - ميكانيكي سيارات، ومقيم بشارع الجلاء.

ونتج الحريق عن مصرع سيف سامح إبراهيم 14عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي، مقيم بشارع الثانوية، ويعمل بالورشة، نتيجة تفحمه بالكامل.

صاحب الورشة

وبسؤال صاحب الورشة، أقر بأنه كان خارج الورشة لقضاء بعض احتياجاته، وبعد عودته فوجئ باشتعال الحريق، وبسؤال خال المتوفى، أقر بأنه علم من الأهالي باندلاع الحريق ووفاة نجل شقيقته.

وكشفت تحريات رجال المباحث، اتضح أنه أثناء وجود المتوفي مع صديقه كريم ر. م. 10 سنوات - طالب بالصف الرابع الابتدائي، ويعمل بائع متجول، و«مروان م. ص» 8 سنوات - بائع متجول، داخل الورشة، وأثناء لهوهم ومزحهم بقداحه، امتدت النيران لكمية من السولار في أرضية المكان، واشتعلت النيران بها، وامتدت لملابس المتوفي.

وتم ضبط الطفل الأول، وبمواجهته اعترف بنفس المضمون، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.