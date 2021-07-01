صور.. وزير الشؤون الإسلامية السعودية يهدى مختار جمعة نسخة من المصحف الشريف

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة.





وأهدى الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الدكتور محمد مختار جمعة، نسخة من كتاب الله عز وجل اليوم الخميس، تقديرًا لجهوده العلمية، ودوره فى نشر الفكر المستنير.

وخلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو الرجل المناسب فى الوقت المناسب، مشيرًا إلى أنه قد أنقذ وطنه من الإرهاب والتطرف.

كما أشاد وزير الشؤون الإسلامية، بجهود الأوقاف المصرية، ووزير الأوقاف المصرى فى نشر الفكر الوسطى المستنير ومواجهة الفكر المتطرف وجماعات أهل الشر.

من جهته، أكد وزير الأوقاف أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، مبينا أن جميع الجماعات المتطرفة خطر على الدين والدولة، وأن واجب الوقت هو دحض أباطيل المتطرفين، ونشر صحيح الدين والفكر الوسطى المستنير.

وأوضح الدكتور مختار جمعة: "علينا أن نعمل على تعزيز أسس الولاء والانتماء الوطنى وبيان سماحة الأديان مع الحفاظ على ثوابت الشرع من جهة وعدم الجمود فى التعامل مع المستجدات والمتغيرات العصرية من جهة أخرى".