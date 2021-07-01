أكد مجدى الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يتم تقديم التحويلات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس الجيزة، بدء من اليوم الخميس 1 يوليو وحتى الاحد 15أغسطس 2021.
ويمكن التحويل الإلكترونى من خلال الرابط التالى:
https://www.giza-edu.com/Tran.html
وأوضح مدير المديرية عدد من الملاحظات التى يجب اتباعها التحويل وهى:
• يتم التسجيل من خلال ولى الامر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.
• ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى اول اكتوبر 2021 إلكترونيا.
• سوف يتم اعلان نتيجة التحويلات بداية من 1/9/2021 .
• اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.
• في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.
• التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.
• المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانيه رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسى (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية و الثانوية.
• استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليم الجيزة تعلن تفتح باب التحويلات بالمدارس بدءا من اليوم وحتى 15... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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