«يورو 2020»: غياب ثنائي منتخب بلجيكا عن تدريبات اليوم...تفاصيل

/638399/يورو-2020-غياب-ثنائي-منتخب-بلجيكا-عن-تدريبات-اليومتفاصيل

شهد تدريب منتخب بلجيكا اليوم، غياب الثنائي كيفين دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي، وإيدين هازارد نجم فريق ريال مدريد، وتزداد الشكوك حول إمكانية مشاركتهما في مباراة إيطاليا، ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"، والتي من المقرر أن تقام غدا الجمعة، على ملعب الأليانز أرينا بمدية ميونخ بألمانيا، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تعرض دي بروين وهازارد في مواجهة بلجيكا والبرتغال

أصيب دي بروين في الكاحل أثناء مواجهة منتخب البرتغال في دور الـ 16 من بطولة الأمم الأوربية، والتي انتهت بفوز منتخب بلجيكا بنتيجة هدف دون رد، بالإضافة إلى تعرض هازارد للإصابة في أربطة الساق في نفس المباراة، ويعرض دوت الخليج معلقين دور الـ 8 من بطولة يورو 2020، ومواعيد المباريات:

معلقين دور ربع نهائي اليورو 2020

1- خليل البلوشي معلقا على مباراة منتخب إسبانيا ومنتخب سويسرا. 2- حفيظ دراجي معلقا على مواجهة منتخب بلجيكا ومنتخب إيطاليا. 3- أحمد البلوشي معلقا على مباراة منتخب التشيك ومنتخب الدنمارك. 4- حسن العيدروس معلقا على مواجهة منتخب إنجلترا ومنتخب أوكرانيا.

مواعيد مباريات دور الـ 16 النهائي من بطولة اليورو 2020

1- تقام المباراة الأولى بين منتخب سويسرا ومنتخب إسبانيا في كريستوفسكي في روسيا، يوم 2 يوليو في تمام الساعة السادسة مساء.

2- تقام المباراة الثانية بين منتخب بلجيكا ومنتخب إيطاليا في ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، يوم 2 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء.

3- تقام المباراة الثالثة بين منتخب التشيك ومنتخب الدنمارك في باكو في أذربيجان، يوم 3 يوليو في تمام الساعة السادسة مساء.

4- تقام المباراة الرابعة بين منتخب أوكرانيا ومنتخب إنجلترا في الأولمبيكو في روما بإيطاليا، يوم 3 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء.

الجدير بالذكر أن منتخب سويسرا تمكن من التغلب على منتخب فرنسا في مباراة مثير، وانتهت المباراة بنتيجة 3/3، ثم حسم منتخب سويسرا المباراة في ركلات الترجيح، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من البطولة، وتأهل إلى الدور ربع النهائية أمام منتخب إسبانيا.