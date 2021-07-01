/638384/إكرامي-الأهلي-بيحقق-نتائج-لكن-كورته-مش-حلوة

تحدث اكرامي الشحات حارس مرمي النادي الأهلي الأسبق، عن أداء المارد الأحمر هذا الموسم، حيث أكد أن الكرة الحلوة اللي متعودين عليها من النادي الأهلي لسه ماشوفنهاش”.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال إكرامي الشحات عبر تصريحاته في برنامج “60 دقيقة”:”أن النادي الأهلي بسير بأداء جيد في إفريقيا خاصة اللقاء الأخير أمام فريق الترجي التونسي والتي انتهت بنتيجة 3/0 في نصف نهائي إفريقيا، وبأذن الله المارد الاحمر يحصد البطولة العاشرة في تاريخة، ويبقي هذا إنجاز غير مسبوق للأندية الإفريقية، ونلعب كأس العالم للمرة الثانية علي التوالي هذا شئ عظيم للقلعة الحمراء وللاعبين ”.

وعن المقارانه بين فايلر المدرب السابق للأهلي وموسيماني تاب قع قائلاً:” من الصعب المقارانة الأن يجب عليهم أن يكون الثنائي يكونون في نفس الوقت ويمرون بنفس الظروف والأجواء، ولكن هذه مرحله ومرة بالنسبة لفايلر، وخصوصاً ان موسيماني لم يستمر في النادي الأهلي وقت طويل مازال الوقت مبكر لكي نحسم اداءه، ولكن النتائج هي التي تتحدث عنه وهو يقدم مستوي مميز داخل الفريق”.

وعن من يحسم بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم أختتم قائلاً:” من المؤكد أن يكون الأهلي لان الدوري يعتبر “نجل” للقلعة الحمراء فكيف يفرط به”.

يدخل فريق النادي الأهلي مباراته اليوم الخميس أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد الاهلى والسلام فى ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستعد الأهلي جيدا لمواجهة بيراميدز من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي الفريق الأحمر تطبيقها في مباراة اليوم.

اعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي قائمة الفريق لمباراة اليوم الخميس أمام فريق بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

قائمة الفريق:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير

خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير

خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة.

خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش.

حرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقب المحاضرة أدى الفريق مرانه، الذي اشتمل على تدريبات بدنية خفيفة والتركيز على تدريبات الكرة لتنفيذ الجزء الخططي.