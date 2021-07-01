وزير النقل يتفقد أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة...

الوزير :.

1. الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلي،

2. الانتهاء من تنفيذ كوبري تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائري حيث تم نهو الأعمال بالكامل بالمطالع والمنازل

3. 95 % نسبة تنفيذ كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر، والذي سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية

4. 95 ٪نسبة تنفيذ كوبري المرج الذي سيساهم في خدمة الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة

5 . الانتهاء من منزل ش الجزائر والانتهاء من عدد6 أنفاق وكوبري في المسافة من الاوتوستراد حتي المريوطية

6. 98 % نسبة تنفيذ تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، والتي تشمل توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل

7. ..إزالة كافة التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية طرة

8 . انشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الاعظم بالطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين

9 سرعة البدء في إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي

تابع اليوم الفريق مهندس/ كامل الوزير- وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم حيث بدأت الجولة بتفقد المسافة من الاوتوستراد حتي المريوطية بطول 12 كم، حيث تابع وزير النقل أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، والتي بلغت نسبة تنفيذها 98% والتي تشهد أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد كما تابع الوزير إزالة كافة التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية طرة بالإضافة الى انشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الاعظم بالطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين كما تم الانتهاء من منزل ش الجزائر والانتهاء من عدد6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران) وكوبري الطالبية

واكد الوزير على سرعه البدء في إنشاء محور مروري جديد بناءا على توجيهات القيادة السياسية على جانبي خط السكة الحديد العباسية طرة بعد إزالة كافة التعديات على حرم السكه الحديد والذي يبدا شمالا من طريق الاوتوستراد و جنوبا حتى ميدان الجزائر في مرحلته الاولى ثم بعد ذلك الى منطقه حلوان والتبين.

كما وجه الوزير بسرعة البدء في دراسة انشاء الطريق السطحي أعلى محطة صرف الإيرانية بإنشاء كوبري علوي

بعدها تابع الوزير أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى ومخطط الانتهاء منه فى ٣٠ /٨ /٢٠٢١ ليصبح اسرع كوبرى على نهر النيل تم تنفيذة فى مصر

كما وجه الوزير بسرعة البدء في إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع محور 26 يوليو حتى تقاطع إسكندرية الزراعى بطول 15 كم كما إطلع على الخطة الخاصة بتطوير تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى بعد انتهاء التصميمات ووجه الوزير بالبدء الفوري في تنفيذها

ثم تفقد الفريق مهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ المسافة من طريق القاهرة - إسكندرية الزراعي حتى نفق سعد الدين الشاذلي حيث التقى خلال جولته بعدد من المواطنين وطمأنهم الوزير ان هناك توجيهات من القيادة السياسية بعدم الأضرار بمصلحة اي مواطن عند تنفيذ اي مشروع قومي مشيراً إلى أن كل مواطن سيأخذ حقه وفقاً للقانون ولن يضار اي مواطن بعدها تفقد وزير النقل كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 85% حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق ثم تفقد الوزير كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 95%, والذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج

ووجه الوزير بسرعه البدء في محور المرج الذي يتم تنفيذه بناء على توجيهات القياده السياسيه بانشاء محاور مروريه في المناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري

كما تم متابعة كوبري تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائري حيث تم نهو الأعمال بالكامل بنسبة100% بالمطالع والمنازل كما تابع الوزير خطة ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ حيث تم الانتهاء من الكوبري اعلى محور الطوارئ وجاري تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الازالات المتعارضة وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام ثم متابعة أعمال تنفيذ كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر، والذي بلغت نسبة تنفيذه. 95% والذي يبلغ طول الكوبرى 1300 متر وعرضه 30 مترا ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، والذي سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية وتتسبب في حدوث عرقلة الحركة المرورية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج

كما تابع الوزير الأعمال الجارية للانتهاء من إنشاء طريق داعم في المسافة من السلام حتى نفق سعد الدين الشاذلي بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، وتوسعة جميع الكباري في هذه المسافة وحيث كان قد تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلي،

ووجه الوزير بسرعة صيانة الدورانات للخلف في منطقة سعد الدين الشاذلي وتوسعة وتطوير مداخل طريق الإسماعيلية من الطريق الدائري كما شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من الدراسة المتكاملة الخاصة بلإستغلال الأمثل لكافة المساحات الموجودة أسفل الكباري وخاصة أسفل الطريق الدائري ووجه الوزير باستمرار أعمال إزالة المخلفات وأعمال النظافة على مدار الساعة وتنفيذ كافة الأعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية والاهتمام بأعمال النيوجرسي واللوحات الإرشادية وسرعة الانتهاء من خطة اضاءة الطريق

وخلال الجولة، أكد وزير النقل أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع الهام ،

مضيفا أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه يتم إجراء تطوير فوري لكل منطقة يتم الانتهاء من نقل المرافق بها أو إزالة العقارات الواقعة في نطاق التطوير.