صور.. وزير النقل: 95 % نسبة تنفيذ كوبرى السلام بموقف العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - وتابع وزير النقل أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، والتى بلغت نسبة تنفيذها 98% والتى تشهد أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الأوتوستراد.

كما تابع الوزير إزالة كل التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية طرة، بالإضافة إلى إنشاء مطلعين ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائرى تسهيلا لحركة تنقل المواطنين كما تم الانتهاء من منزل ش الجزائر والانتهاء من 6 أنفاق وكوبرى فى هذه المسافة وهى أنفاق "البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران" وكوبرى الطالبية.



وأكد الوزير سرعه البدء فى إنشاء محور مرورى جديد بناءً على توجيهات القيادة السياسية على جانبى خط السكة الحديد "العباسية طرة" بعد إزالة كل التعديات على حرم السكه الحديد، والذى يبدأ شمالا من طريق الاوتوستراد وجنوبا حتى ميدان الجزائر فى مرحلته الأولى ثم بعد ذلك إلى منطقه حلوان والتبين.

كما وجه الوزير بسرعة البدء فى دراسة انشاء الطريق السطحى أعلى محطة صرف الإيرانية بإنشاء كوبرى علوى.

بعدها تابع الوزير أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، إذ يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوبا، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى ومخطط الانتهاء منه فى 30 أغسطس 2021 ليصبح أسرع كوبرى على نهر النيل تم تنفيذة فى مصر.

كما وجه الوزير بسرعة البدء فى إنشاء محور جديد على ضفتى ترعة المريوطية للربط بين الدائرى حول القاهرة الكبرى والدائرى الأوسطى والدائرى الإقليمى.

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع محور 26 يوليو حتى تقاطع إسكندرية الزراعى بطول 15 كم، كما إطلع على الخطة الخاصة بتطوير تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد انتهاء التصميمات ووجه الوزير بالبدء الفورى فى تنفيذها.



ثم تفقد كامل الوزير أعمال تنفيذ المسافة من طريق القاهرة - إسكندرية الزراعى حتى نفق سعد الدين الشاذلى إذ التقى خلال جولته بعدد من المواطنين وطمأنهم الوزير ان هناك توجيهات من القيادة السياسية بعدم الأضرار بمصلحة اى مواطن عند تنفيذ اى مشروع قومى، مشيرا إلى أن كل مواطن سيأخذ حقه وفقا للقانون ولن يضار أى مواطن.

كما تابع وزير النقل كوبرى مسطرد الذى بلغت نسبة تنفيذه 85% إذ يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبرى الحالى، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعى، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

واطلع الوزير على أعمال كوبرى المرج الذى بلغت نسبة تنفيذه 95%، والذى يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائرى وشارع المرج، وسيمر الكوبرى أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج.

ووجه الوزير بسرعه البدء فى محور المرج الذى يتم تنفيذه بناء على توجيهات القياده السياسيه بإنشاء محاور مرورية فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائرى.



كما تم متابعة كوبرى تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائرى إذ تم نهو الأعمال بالكامل بنسبة100% بالمطالع والمنازل كما تابع الوزير خطة ربط الطريق الدائرى بمحور الطوارئ إذ تم الانتهاء من الكوبرى اعلى محور الطوارئ وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الازالات المتعارضة وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائرى لخدمة أهالى جسر السويس ومدينة السلام ثم متابعة أعمال تنفيذ كوبرى السلام بمنطقة موقف العاشر، والذى بلغت نسبة تنفيذه 95% والذى يبلغ طول الكوبرى 1.300 متر وعرضه 30 مترا ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، والذى سيسهم فى القضاء على الاختناقات المرورية التى كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية وتتسبب فى حدوث عرقلة الحركة المرورية، بحيث يكون هذا النفق فى اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبرى للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

وتابع الوزير الأعمال الجارية للانتهاء من إنشاء طريق داعم فى المسافة من السلام حتى نفق سعد الدين الشاذلى بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، وتوسعة جميع الكبارى فى هذه المسافة وحيث كان قد تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى.

ووجه الوزير بسرعة صيانة الدورانات للخلف فى منطقة سعد الدين الشاذلى وتوسعة وتطوير مداخل طريق الإسماعيلية من الطريق الدائرى كما شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من الدراسة المتكاملة الخاصة بلإستغلال الأمثل لكافة المساحات الموجودة أسفل الكبارى وخاصة أسفل الطريق الدائرى.

كما وجه الوزير باستمرار أعمال إزالة المخلفات وأعمال النظافة على مدار الساعة وتنفيذ كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام بأعمال النيوجرسى واللوحات الإرشادية وسرعة الانتهاء من خطة إضاءة الطريق.

وخلال الجولة، أكد وزير النقل أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بـ7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبرى المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيرا إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع الهام، مضيفا أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التى يتم تنفيذها ستسهم فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.



ولفت فى هذا الصدد إلى أنه يتم إجراء تطوير فورى لكل منطقة يتم الانتهاء من نقل المرافق بها أو إزالة العقارات الواقعة فى نطاق التطوير.