استقالة عدد من أعضاء حزب الحركة الوطنية بأمانات الشرقية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتقدمون باستقالتهم، أن ذلك لما نشهده من سياسات تخالف قيمنا وقواعد العمل السياسى، وتضر بالوطن، وما نشهده أيضا خلال الأشهر الماضية من ممارسات خاطئة نربأ أن نكون جزء من كيان يدعمها.

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