/638392/نادي-ليبيري-يتقدم-لضم-ميسي-بعد-إنتهاء-عقده-مع-برشلونة-صور

نشر الموقع الرسمي لنادي ليسكر الليبيري صباح اليوم الخميس، تغريده على موقعة الرسمي عبر تويتر، صورة للأرجنتيني ليونيل ميسي بقميس النادي، للإنضمام لصفوف الفريق بعد نهاية عقده مع نادي برشلونة الأسباني و أصبح لاعب حرآ الأن بلا نادي.

ويرصد دوت الخليج أبرز التطورات في عقد ليونيل ميسي والعروض المقدمة له من جميع الأندية.

انتهى عقد الأرجنتيني ليون ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني مع النادي أمس الأربعاء الموافق 30/6/2021، حيث قدم برشلونة مستويات عالية هذا الموسم، وللنجم الأرجنتيني ، ويرغب النادي في مواصلة التقدم بالحفاظ على ميسي ضمن صفوف لاعبيه.

وتسعى إدارة النادي لتطوير وتحسين أداء الفريق أكثر، فتعاقدت مع الهولندي فرينكي دي يونج من نادي أياكس أمستردام الهولندي، وفي الطريق زميله الهولندي ماتياس دي ليخت للانضمام للنادي الكتالوني أيضاً.

ويحتل ميسي صدارة هدافي الدوري الإسباني حاليًا برصيد 25 هدف، وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني لويس سواريز، الذي يمتلك 16 هدفًا، ويتصدر برشلونة قمة ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة.

وفي وقت سابق كشف خورخى ماس أحد ملاك إنتر ميامي الأمريكي عن تفاؤله بشأن التعاقد مع ليونيل ميسى قائد برشلونة وهدافه التاريخى وإن كان لا يتوقع انضمامه الصيف الحالى.

اتفاقية برشلونة مع ميسي

ومن ناحيه اخري ووفق ما ذكرته صحيفة "doble" الأرجنتينية سيكون هناك اتفاقية لمدة 10 سنوات بين النادي الكاتالوني وقائد الفريق ليونيل ميسي والذي ينص العقد علي فترة تصل حتى عام 2031.

نص العقد المقدم من بشلونة

وينص العقد على إستمرارية ليونيل ميسي كلاعب للفريق الكتلوني حتى عام 2023 فقط، ومن ثم بعد ذلك سيكون سفيراً للنادي، وبنفس الوقت كلاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم حسب رغبته في المواصلة في الملاعب.

ونص العقد علي حصول ميسي على مبلغ 240 مليون يورو، يحصل عليها خلال 4 سنوات، وستكون الـ 6 سنوات الأخرى كشريك استراتيجي، وسفير للنادي الكتلوني.

فريق إنتر ميامي

ويمكن لميسي أن يواصل العطاء لكرة القدم لمدة سنتين في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد انتهاء مسيرته كلاعب للبارسا في 2023، ليلعب ليو مع نادي إنتر ميامي، ويشمل أيضا إمكانية انتقال سيرجيو أجويرو إلى إنتر ميامي بعد انتهاء عقده مع البارسا.