/638386/بنك-مصر-اعرف-مواصفات-برنامج-صرف-المعاشات-في-Banque-Misr
يبحث عملاء بنك مصر Banque Misr وأصحاب المعاشات عن موعد صرفها اليوم الخميس الموافق 1 يوليو حيث أن بنك مصر Banque Misr يصرف المعاشات على مدار اليوم مثلما أوضحت بنك مصر خدمة العملاء الخاصة بها.
دوت الخليج
موعد صرف معاشات بنك مصر
سأل أحد عملاء بنك مصر عبر الصفحة الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالبنك والمكتوبة باللغة الإنجليزية هكذا Banque Misr ، عن موعد صرف المعاشات حيث كتب: "من فضلكم المعاشات نزلت النهاردة فى حساب ولا هتنزل يوم الاحد".
رد حساب Banque Misr بنك مصر، على استفسار موعد صرف معاشات بنك مصر، وكتب: "اهلا وسهلا بحضرتك سوف يتم اضافة المعاشات على مدار اليوم".
مواصفات برنامج أصحاب المعاشات في بنك مصر
- اطول مدة تقسيط تصل الى 8 سنوات لصاحب المعاش الاصلي وسبع سنوات للمستفيد من المعاش
- اقل مصاريف إدارية
- أعلي قيمة قرض تصل الى 500 الف جنيه
- اقل سعر عائد
- وثيقة تامين مجانية على الحياة
- لا يشترط وجود ضامن للعميل
بنك مصر يطلب هذه المستندات
- طلب الحصول على القرض
- صورة بطاقة الرقم القومي
- بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل
- إيصال مرافق حديث
Banque Misr بنك مصر خدمة العملاء
يحتاج الكثير من عملاء Banque Misr بنك مصر التواصل مع خدمة العملاء عن طريق الرقم المختصر وهو 19888 والذي يعمل على مدار الأسبوع 24 ساعة.
كما أن هناك خاصية ارسال إيميل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالبنك Banque Misr وهو .. [email protected]
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