/638380/الأهلي-سيأخذ-الدوري-هذا-الموسم-تامر-عبدالحميد-يعتذر--لجماهير-الزمالك-فيديو

تحدث تامر عبدالحميد دونجا لاعب الزمالك السابق في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن تصريحاته بأن النادي الأهلي هو المرشح للفوز بالدوري الممتاز ، ويرصد دوت الخليج أبرز التفاصيل.

وقال تامر عبدالحميد: " كلامي موجه لجمهور الزمالك ، إذا رأيت عنوان لابد أن ترى الفيديو التوضيحي وهنا أقصد مقولة « الأهلي هيكسب الدوري السنادي والرهان عليه دايما مضمون» ، وفي تلك الحالة أقدر حالة الجماهير لكن لابد أن تتفحص الأمر.

تامرعبدالحميد يعلق على أزمة الأهلي والدوري

وتابع دونجا: " المذيع يسألني من سيحصد الدوري الممتاز؟ أبلغته أن الأهلي لأنه يراهن عليه الجميع ، والمارد الأحمر هو الرهان المضمون ، وصرحت نصا « الأهلي سيأخذ الدوري بسبب الظروف التي يمر بها الفارس الأبيض وفي عز المنظومة التي نمر بها".

وواصل: " حديثي بسبب أن نادي الزمالك مستهدف حتى من الزملكاوية أنفسهم داخل القلعة البيضاء ، لكن أنا بعتذر إذا حدث سوء فهم لأنني لا أستطيع أن أفعل شئيا لهم".

تامرعبدالحميد يفتح النار على اسلام الشاطر

وعلق تامر عبدالحميد "دونجا" لاعب وسط الزمالك السابق على الأحداث الأخيرة وأزمة " التصريحات" مع اسلام الشاطر، وذلك عبر فيديو على قناتة الرسمية علي موقع " يوتيوب".

وقال تامر عبدالحميد : " الدنيا مولعة من إمبارح بسببب تصريحي بأن طارق حامد أفضل من أليو ديانج ، وهذا لم يكن تصريحا بل كانت فقرة في أحد البرامج ، وكان لابد من إختيار لاعب واحد".

وتابع :" أختارت طارق حامد لأن هذة هي الحقيقة ، وإذا عادت تلك المقارنة مليون مرة سأختار طارق حامد مرة أخري ، لكن هذا الإختيار أغضب و«زعل» جماهير النادي الأهلي".

وواصل : " أنا أختارت الأفضل من وجهة نظري ، وفي فقرات أخرى أختارت لاعبين من الأهلي أنهم الأفضل مثل حمدي فتحي وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة".

تامرعبدالحميد يرد على اسلام الشاطر

وجه دونجا: " لا أبحث عن التريند يا كابتن إسلام الشاطر ، أنت بتخدم لقمة عيشك ، ولن أرد عليك ، لأن صاحب تاريخ كبير لكن أنا حزين للغاية من تصرف الشاطر ، وكنت أتمنى أن يكون هذا الرد من جانب الجماهير فقط وليس إعلامي في قناة النادي".

وأضاف : " لابد أن تتحكم جماهير الأهلي والزمالك في التعصب شيئا ما ، ولا يجوز أن ننصب السيرك للاعبين ، لأن في هذة الحالة سيكون هناك تربص للاعبي الفريق أمثال شيكابالا و طارق حامد".