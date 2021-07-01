«قتل أخوه عشان بيزعقله وبيرفض يخرجه لوحده»..جريمة قتل غريبة بمنشأة القناطر

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كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب، اليوم الخميس، عن ملابسات جديدة في مقتل فني بهيئة السكك الحديدية على يد شقيقه بمركز منشأة القناطر.

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وأتضح أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وكان يعالج بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية إلا أنه توقف عن العلاج مؤخرا.

تفاصيل الجريمة

البداية بلاغ تلقاه العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر من مأمور قسم منشأة القناطر بحضور شخص اعترف "قتلت أخويا".

أمام العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، قال "عبد الناصر. ع." 45 سنة، عامل زراعي مقيم قرية وردان، إنه اعتدى بالضرب على رأس شقيقه (محمد 56 سنة) فني بهيئة السكة الحديد.

بسؤاله عن حكاية الواقعة أوضح أنه ضربه عدة مرات بحجر على رأسه بطريق فرعي بالقرية سكنهما، وأنه تخلص من الحجر بترعة قريبة من مكان الحادث.

توجهت قوة إلى مكان الحادث بقيادة المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث منشأة القناطر، وعُثر على جثة المجني عليه بها جروح بالرأس وسط بركة من الدماء.

المتهم صاحب الـ45 سنة برر فعلته لسوء معاملة شقيقه له وضيقه من متابعته له موضحا "بيزعق لي ومش بيخليني أخرج لوحدي".

وتم تحرير المحضر اللازم تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.