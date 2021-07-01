/638373/مانشستر-يونايتد-يحسم-صفقة-جادو-سانشو-بعد-مناقشات-طويلة

أعلن هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي الألماني بوروسيا دورتموند، التوصل لاتفاق مع الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد، بشأن انتقال اللاعب جادون سانشو لصفوف الشياطين الحمر، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وسيبدأ موسمه الجديد بقميص الشياطين الحمر.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل عقد جادو سانشو من الألماني بروسيا دورتموند، إلى الإنجليزي مانشستر يونايتد.

وقال فاتسكه، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الخميس: "لقد توصلنا لاتفاق عام مع مانشستر يونايتد بشأن جادون سانشو".

وأضاف: "نحن في انتظار إتمام باقي التفاصيل. ما تزال هناك بعض الإجراءات الشكلية التي يجب الاتفاق عليها وكذلك إتمام الفحص الطبي".

تفاصيل عقد سانشو

وكانت تقارير صحفية قد كشفت خلال الساعات الأخيرة، عن اتفاق مانشستر يونايتد لضم سانشو مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد مع دورتموند حتى صيف 2023.

ومن الجدير بالذكر أن الإنجليزي جادو سانشو يتواجد حاليًا في صفوف المنتخب الإنجليزي المشارك في منافسات يورو 2020.

سانشو في يورو 2020

ولم يشارك سانشو سوى في 6 دقائق أمام التشيك، بينما غاب عن انتصار منتخب الأسود الثلاثة على ألمانيا، بهدفين دون رد في دور الثمن نهائي لبطولة اليورو 2020.

وارتبط سانشو البالغ 21 عاما بالانتقال إلى ملعب "أولد ترافورد" منذ العام الماضي ويبدو أن المهمة أنجزت.

ورفض دورتموند العرض الأولي البالغ 67 مليون جنيه قبل أن يرفعه يونايتد لإقناع النادي الألماني، وإن كان بسعر أقل بكثير مما أراده قبل 12 شهرا بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

أغلى لاعب في البريميرليج

وسيصبح سانشو ثاني أغلى لاعب كرة قدم إنجليزي عندما ينضم إلى يونايتد الذي وقع مع المدافع هاري ماغواير قبل عامين من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

وخاض سانشو 137 مباراة في جميع المسابقات مع دورتموند سجل خلالها 50 هدفا، مؤكدا أنه أحد أبرز نجوم أوروبا الصاعدين.

وإستطاع سانشو في أخر مباراة أن يسجل هدفين في نهائي كأس ألمانيا هذا العام ليقود دورتموند إلى اللقب على حساب لايبزيغ (4-1).