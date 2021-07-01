/638371/عرض-werewolves-Within-في-السينمات-المصرية-في-هذا-الموعد

استحوذت السينمات المصرية هذا العام على العديد من الأفلام الأجنبية محاولة في كسب إيرادات مرتفعة لتعويض الخسائر التي حلت على دور العرض خلال الفترة الصعبة التي مرت بها مصر والعالم العربي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد العام الماضي.

دوت الخليج يكشف انضمام فيلم werewolves within لدور العرض المصرية

انضم فيلم werewolves within لقائمة الأفلام الأجنبية التي تبنتها دور العرض المصرية لعرضها في صالتها خلال الفترة الحالية، إذ يتواجد في حوالي 15 دار عرض مصرية.

فيلم werewolves within من بطولة ميلانا فاينتروب وشايان جاكسون وميكاليا واتكسن وسام ريتشاردسون وجلين فليشلر وهارفي جيلن، والفيلم من تأليف ميشنا وولف ومن إخراج جوش روبن، وتدور أحداثه حول مدينة تتعرض للهجوم من قبل مجموعة من المستذئبين، وتنتشر الفوضى حينما يصعب على سكان المدينة معرفة المسالمين من المستذئبين، وذلك في إطار من الرعب والإثارة والتشويق.

أفلام أجنبية تنافس مع الأفلام المصرية في السينما المصرية

الجدير بالذكر انه توجد العديد من الأفلام الأجنبية المعروضة حاليًا في دور العرض المصرية منها فيلم In the Heights يتناول العمل قصة بقال يخطط لإغلاق متجره والتقاعد في جمهورية الدومنيكان، حيث سيتمكن من الحصول على إرث جدته هناك، والفيلم الجديد من بطولة أريانا جرينبلات وستيفاني بيرتز ولين-مانويل ميراندا وأنتوني راموس، كوي هوكينز، ومن إخراج جون إم تشو، وتأليف لين مانويل ميراندا.

وطرح أيضًا فيلم Spare Parts بدور العرض المصرية، وهو من بطولة جوليان ريتشينجس وميشيل أرجريس وإميلي الاتالو وكيريانا ستانتون، وينتمي الفيلم إلى فئة أعمال الرعب والإثارة وتدور الأحداث حول، تعرض فتيات للتخدير والاختطاف، أثناء سفرهن في أول جولة أمريكية، حيث تستيقظن فيجدن أطرافهن مبتورة ومستبدلة بأسلحة بدائية، ويضطرن للقتال كمصارعات من أجل بلدة سادية.

كما بدأت دور العرض في فتح القاعات بدور السينما المصرية لعرض فيلم Arkansas للمرة الأولى، حيث اختارت شركة توزيع الفيلم هذا التوقيت للتواجد بالسينيمات والفيلم الجديد، يدور حول شخصيات "كايل" و"سوين" الذان يعيشان حياتهما العملية بناءً على أوامر من تاجر مخدرات في أركنساس يدعى فروج لم يلتقاه قط، ولكن عندما تسير الصفقة بشكل خاطئ فإن العواقب ستكون وخيمة، والفيلم الجديد من بطولة كلا من، فينس فون وجون مالكوفيتش وليام هيمسورث وفيفيكا أيه. فوكس.