برقم السيارة والرقم القومي يمكنك استعلام المخالفات المرورية 2021 في مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - يمكنك استعلام المخالفات المرورية 2021 برقم السيارة والرقم القومي، حيث أصبحت خدمة معرفة مخالفات نيابة المرور من أسهل الخدمات الإليكترونية في مصر، والتي من الممكن استكمالها في غضون 60 ثانية فقط، حيث يتم ذلك عن طريق موقع النيابة العامة المصرية ضمن خدماتها المرورية التي تقدمها للمواطنين. وجدير بالذكر أنه شهدت مصر في الفترة الأخيرة تحول كبير في منظومة التحول الرقمي، وذلك في الواحدات والمصالح الحكومية، كما يعد ذلك تعزيزاً لرؤية مصر 2030, وعليه فقد قامت وزارتي العدل والداخلية بالتنسيق والتعاون لتقديم الخدمات المرورية، والتي تعد من أهمها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور.

خدمات موقع النيابة العامة

تقدم بوابة النيابة العامة الكثير من الخدمات المرورية، والتي تعد أهم خدمات الحكومة المقدمة عبر الإنترنت، وذلك نظراً لأنها تطال فئة عريضة من الشارع المصري، فلا تقتصر خدمة استعلام مخالفات المرور 2021, على المركبات الملآكي فقط، بل وتشمل كافة أنواع السيارات التي تحمل لوحة مرورية. وعليه فتقدم بوابة نيابة المرور العديد من الخدمات، والتي تتمثل في الأتي:

استعلام المخالفات المرورية 2021 برقم اللوحة والرقم القومي.

كما تستقبل منصة النيابة العامة، طلبات التظلمات على مخالفات المرور.

تجديد رخصة القيادة.

استخراج شهادة وفاء بالغرامات.

خدمة الدفع عن الاستلام، أو الدفع من خلال البطاقات الائتمانية.

دليل مخالفات نيابة المرور 2021

هناك العديد من المخالفات المرورية التي تطرق إليها قانون المرور الجديد، كما وقد تم تشديد بعض العقوبات على بعض المخالفات نظراً لشدة جسامتها. وعلى ذلك فإننا نتطرق إلى بيان بأنواع المخالفات التي تستوجب غرامة مالية، وكذلك المخالفات التي قد تكون عقوبتها جنائية، والتي تتمثل فيما يلي:

– السير بدون لوحة معدنية، والتي تستوجب غرامة مالية، وسحب التراخيص.

– القيادة في الإتجاه المعاكس، وهي مخالفة جسيمة تستوجب غرامة مالية + عقوبة جنائية تصل إلى الحبس.

– تحدث قائد المركبة في الهاتف>> غرامة مالية وسحب الرخصة.

– عدم وضع الملصق الإلكتروني والمثلث العاكس، حيث تستوجب كلا المخالفتين غرامة مالية.

– الوقوف في الظلام دون إضاءة، وكسر خط السير بدون تصريح، والتهرب من دفع الكارتة المرورية، وهي مخالفات تستوجب غرامة مالية. وتجدر الإشارة إلى عند استعلام المخالفات المرورية 2021, تظهر كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بإرتكاب المخالفة.

رابط استعلام المخالفات المرورية 2021

الآن يمكنك الاستعلام على مخالفات المرور 2021, ومعرفة خطوات الاستعلام خطوة بخطوة، فقط يجب توفير معلومات مالك السيارة والمعلومات الخاصة بالسيارة، والتأكد من اتصال الجهاز بالإنترنت:

> الدخول على رابط منصة نيابة المرورالرسمي.

– اختيار الخدمات المرورية.

– كتابة بيانات المستعلم، وتشمل بطاقة الرقم القومي، ورقم اللوحة المعدنية.

– مراجعة المعلومات المدرجة، أخيراً الضغط على أيقونة استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة 2021.

أنظمة الدفع عبر الإنترنت

يوجد الآن العديد من البوابات الإلكترونية التي تقدم خدمات الدفع الإليكتروني، وعليه فقد أصبح بإمكانك بعد استعلام المخالفات المرورية 2021, استكمال عملية الدفع من خلال خدمة الدفع التابعة لموقع النيابة العامة، أو من خلال:

– فوري للدفع الإليكتروني.

– البريد المصري>> عبر الإنترنت، أو من خلال اقرب مكتب للمستعلم.

– خدمات أمان- مصاري- تطبيق مخالفاتي.