عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بقنا وضبط أخر

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن عقب ضبطة بقنا، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تواجد أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا والمحكوم عليه فى (5) جنايات "قتل – سلاح – سرقة" بأحكام تتراوح مابين "الإعدام والسجن المؤبد والسجن" وسبق إتهامه فى (17) قضية "قتل - سرقة - خطف - سلاح - إستعمال قوة") بمنطقة زراعية بإحدى القرى بمركز شرطة فرشوط.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، على الفور بادلته القوات بالمثل وتم السيطرة على الموقف، أسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى المشار إليه ، وعُثر بجواره على (بندقية آلية بخزينتها عدد من الطلقات).

كما أمكن ضبط نجل شقيق العنصر الإجرامى ، محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فـى قضية "سرقة وسلاح وذخيرة") وبحوزته (بندقية آلية بخزينتها عدد من الطلقات) ، نتج عن التعامل إصابة أحد الضباط من قوة وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادى ، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.