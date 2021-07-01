استخراج سيدة على قيد الحياة من أسفل عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بالإسكندرية، من استخراج سيدة من أسفل عقار الدخيلة المنهار بعد أكثر من 15 ساعة من الانهيار تدعى "نادية موسى" 51 عاما، وتم نقلها إلى المستشفى وحالتها الآن مستقرة.

وتواصل الحماية المدنية بالإسكندرية، البحث عن ضحايا أسفل عقار الدخيلة المنهار لليوم الثاني على التوالي، بعد أن قررت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إخلاء 4 عقارات مجاورة لعقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية، حفاظا على سلامة المواطنين وقطع كافة المرافق لاستكمال أعمال البحث عن ضحايا أسفل العقار.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من إنقاذ شخص يدعى "السيد" أحد ضحايا عقار الدخيلة المنهار بحى العجمي غرب الإسكندرية بعد أكثر من 6 ساعات قضاها تحت الأنقاض، وذلك عقب قيام قوات الحماية المدنية من تحديد مكانه بالاستكشاف تحت الأنقاض بأجهزة حديثة.

كما تم انتشال جثة عمرو صابر رجب الشهير بـ"كريم" من تحت أنقاض العقار، فيما لا يزال البحث عن أسرته جاريا، ومن المتوقع العثور عليهم في نفس مكانه.

وكان رجال الحماية المدنية قد تمكنوا من تحديد أحد الأشخاص وأسرته التي لا تزال تحت أنقاض العقار، تمهيدا لإنقاذه وكان معه أحد أفراد أسرته.