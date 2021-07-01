المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وزير التنمية المحلية لمتابعة ملفات التعاون...

استقبلت د. رشـا راغـب الـمدیـر الـتنفیذي لـلأكـادیـمیة الـوطـنیة لـلتدریـب السـید الـلواء محـمود شـعراوي وزیـر الـتنمیة المحـلیة، والذي قام بزيارة الأكاديمية والبرنامج التدريبي الخاص بالسادة سكرتيرى عموم المحافظات.

وأعربت د. راغب عـن مـدى سـعادتـھا الـدائـمة بتشـریـف سيادته للأكـادیـمیة وبـالـتعاون الـمثمر الـدائـم، وقـالـت: "أود أن أعـرب عـن شـكري لـمعالـي الـوزیـر لثقته الـدائـمة بـالأكـادیـمیة، ولـمنحھا ھـذه الـفرصـة؛ لـتقوم بـتأھـیل وتـدریـب الـكوادر الـفاعـلة والـتي تـعتبر الأھـم فـي تـحقیق خـطط الـتنمیة الـطموحـة وفـقًا لاسـتراتـیجیة مـصر 2030،

وجذب الاستثمارات وتحسین أداء جمیع المحافظات المصریة."

أكـدت د. رشـا راغـب أن الـبرنـامـج الـتدریـبي لـلسادة سـكرتـیري الـعموم بـالـمحافـظات یھـدف إلـى صـقل الـمھارات الـھامـة الـتي تـساعـدھـم عـلى إتـمام أدوارھـم الـقیادیـة والـوظـیفیة، ویـتیح فـرصـة تـبادل الأفـكار وتـعمیم الخـطط والمشـروعـات الـناجـحة عـلى جـمیع الـمحافـظات، وكـذلـك تـعظیم الاسـتفادة مـن خـلال عـقد الـمناقـشات وتـبادلالخبرات مع كبار رجال الدولة

وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات ملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وعلي رأسها برامج التدريب الموجه للعاملين بالمحليات ، وإعداد كوادر الصف الثاني بالمحافظات ، وكذا تنفيذ التكليف الرئاسي لتدريب 200 من الصف الثاني من القيادات نواه التغيير في المحليات من العاملين الداعمين لمتخذي القرار في المحافظات والوزارة والمتميزين من خريجي دورات إعداد القادة بمركز سقارة ، بالإضافة إلي جهود الأكاديمية لتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية بسقارة وتطبيق نظم التدريب الحديثة وعمل الحقائب التدريبية.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي ، علي الاهتمام الذي توليه الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات بما يساعد علي تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء في العديد من الملفات التي تهم المواطن المصري ، وأشاد " شعراوي " بالبرامج التدريبية التى تنفذها الأكاديمية بالتنسيق مع الوزارة علي كافة المستويات والتي يستفيد منها العاملين بالوزارة والمحافظات علي كافة المستويات ، والتي تتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وتدعم خطط الدولة المصرية في كافة المجالات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن هناك عددًا من برامج التدريب التي تنفذها الوزارة مع الاكاديمية الوطنية للتدريب ومنها برنامج سكرتيري عموم ، وسكرتيري عموم المساعدين بالمحافظات ، ورؤساء المدن والمراكز والمكاتب الإعلامية والمتحدثين الرسمين ومديري مراكز التدريب ، مشيراً الي البرنامج التدريبي لسكرتيري عموم المحافظات تسعي الوزارة منه تنمية المهارات بما يتماشي مع طبيعة العمل و استغلال وتبادل الخبرات وتعميم الخطط والمشروعات الناجحة بين المحافظات .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن البرنامج التدريبي لسكرتيري العموم وسكرتيري عموم المساعدين يتضمن حوالي ١٤ ملف ومحور من بينها ؛ مهارات التواصل الفعال، والتحول الرقمي وإدارة فرق العمل الناجحة، مهارات القيادة، بالإضافة إلى مهارات العرض والتقديم، البروتوكول والمراسم، الحوار الإعلامي.

وعلى هامش زيارة وزير التنمية المحلية للأكاديمية التقي اللواء محمود شعراوي بمتدربي برنامج سكرتيري العموم الذي يتم تنفيذه بالأكاديمية في ختام فعالياته والتي استمرت ٥ أسابيع ، وتقدم اللواء محمود شعراوي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي علي موافقته الخاص بتدريب الكوادر المحلية من الوزارة والمحافظات بالاكاديمية الوطنية للتدريب ، كما قدم شعراوي الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب علي المجهود الذي تقوم به لتدريب وتأهيل العاملين بالمحليات ، مؤكداً أهمية هذا البرنامج؛ في إكساب سكرتيري العموم القدرة على المساهمة في تطوير المحافظات.

و تحدث وزير التنمية المحلية خلال اللقاء حول عدد من الموضوعات والملفات منها البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي يستهدف القرى الأكثر احتياجًا لتحسين جودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات في كافة القطاعات مثل الصرف الصحي ورصف الطرق والكهرباء والمياه والتعليم والسكن الكريم والصحة ويستفيد منها حوالي ٥٨ مليون مواطن في ٢٠ محافظة بتكلفة حوالي ٦٠٠ مليار جنيه .

كما تحدث اللواء محمود شعراوي عن عدد من الموضوعات من بينها جهود الوزارة لمكافحة الفساد ودفع العناصر المتميزة بالمحليات إلي المناصب القيادية وتدريب الصف الثاني من القيادات بالمحافظات ، ومشروعات التحول الرقمى وميكنة الخدمات بالوزارة والمحافظات ، والتواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة الي شكواهم ومنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة ، ومنظومة المخلفات الصلبة الجديدة ،

وأهمية دور المراكز التكنولوجية في تحسين الخدمات للمواطنين وتحسين موارد المحافظات واداء الخدمات بصورة سريعة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها .

وخلال اللقاء دار حوار مفتوح بين وزير التنمية المحلية وسكرتيري العموم بالمحافظات ، قاموا خلاله بتوجيه الشكر للواء محمود شعراوي والاكاديمية الوطنية للتدريب علي توفير هذا البرنامج التدريبي المتميز الذي يحتوي علي عدد كبير من الموضوعات والملفات المهمة التي تساعد في تطوير الأداء بالمحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في الملفات الخدمية علي أرض المحافظات .

كما أشادوا بمستوي المتدربين الذين شاركوا في إلقاء المحاضرات حول مختلف الملفات والموضوعات الخاصة بالتدريب ، بالإضافة الي فرصة تبادل الخبرات والأفكار في الكثير من الموضوعات المشتركة علي أرض المحافظات .

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي علي إلي أهمية دور سكرتيري العموم في دولاب العمل المحلي اليومي ومتابعة الملفات الحيوية اليومية التي تهم المواطنين تحت إشراف ومتابعة السادة المحافظين .

وطالب وزير التنمية المحلية ، سكرتيري العموم باختيار العناصر المتميزة في مختلف القطاعات والإدارات الخدمية بالديوان العام للمحافظة ، لسرعة حل الشكاوي الخاصة بالمواطنين .

وأكد اللواء محمود شعراوي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسير بخطي سريعة في مواجهة كافة القضايا والأزمات والملفات التي تهم المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية ، مما يتطلب العمل ليل نهار وبذل أقصي الجهود الممكنة لتنفيذ توجيهاته فيما يخص المشروعات القومية والخدمية التي تهم المواطن .

وأوضح " شعراوي " أنه يمكن أن يتم الاستعانة بسكرتيري العموم المتميزين في الدورات القادمة للاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها خلال عملهم الميداني ، لافتاً الي انه سيتم تنفيذ ذلك في الدورات التدريبية بمركز سقارة .

وطالب وزير التنمية المحلية ، سكرتيري عموم المحافظات بالتفاني في أداء العمل وأن لديهم الطموح ، و أنه لا يوجد سقف أمامهم في السلم الوظيفي بالمحليات خاصة بعد تولي سكرتير عام منصب المحافظ في الفترة السابقة .

وأشار اللواء شعراوي الي أهمية دور سكرتيري العموم في ترشيد النفقات وعدم إهدار المال العام وحسن إدارة موارد المحافظات والاستفادة المثلي من الميزات التنافسية وتسهيل الاستثمار وتذليل كافة المعوقات الروتينية ، مشيراً إلي ان هناك العديد من المشروعات التي سيتم تنفيذها في مبادرة حياة كريمة باختيار المواطنين بقري الريف المصري والمحافظات .

ووجه " شعراوي " سكرتيري العموم بضرورة التنبيه علي رؤساء المدن والأحياء والمراكز بالتدقيق الجيد للمعلومات التي تطلبها الوزارة في العديد من الملفات الهامة والتي يتم بناءً عليها اتخاذ العديد من القرارات ، لافتاً الي أهمية وجود ملفات وقواعد معلومات وبيانات لكافة الملفات المهمة خاصة في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي في عدد من الخدمات .

وقال اللواء شعراوي لسكرتيري العموم: كلنا بنشتغل كفريق عمل واحد والعمل الجماعي دايماً بينجح وكلنا جايين علشان نخدم ونسهل علي الناس ونخلص خدماتهم مش نعقدها ونحل مشاكلهم .

كما طالب الوزير من سكرتيري العموم بأن يقوموا بتوجيه رؤساء المدن والاحياء والمراكز بالمراجعة المستمرة للاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نهاية اللقاء قامت الدكتورة رشا راغب و اللواء محمود شعراوي بتسليم شهادات انتهاء برنامج المهارات القيادية لسكرتيري عموم المحافظات.