الخشت يستعرض استراتيجية الجامعة على مدار السنوات الأربع

د. الخشت: العلوم الطبية والهندسية والإنسانية قادت الجامعة لتصبح ضمن أفضل 300 جامعة عالمية

د. الخشت: كليات الجامعة تنطلق نحو جامعات الجيل الرابع بانفتاح عالمي في إطار السياق المصري والأمن القومي الشامل

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية دار العلوم، لمناقشة عدد من الموضوعات حول تطوير الكلية ورفع كفاءتها، وذلك بحضور ومشاركة قيادات الكلية.

واستعرض رئيس جامعة القاهرة، نجاح الجامعة على مدار الـ 4 سنوات الماضية في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية والخدمية من خلال خطة استراتيجية موسعة، مشيرًا إلى إشادة الأمم المتحدة بالتقدم غير مسبوق في القيادة الجامعية والقطاع الطبي، وفي أكثر من ملف شمل التسامح والسلام وغيرها من الملفات.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة حرصت خلال السنوات الـ 4 الأخيرة على الاهتمام بالعلوم الإنسانية والاجتماعية بما ساهم في ظهورها على المستوى الدولي، ودخولها ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، مؤكدًا أن الجامعة نجحت في أن يقودها جناحا التقدم وهما العلوم الطبية الهندسية والعلوم الإنسانية الاجتماعية ، وزيادة عدد المجلات الدولية الصادرة من الجامعة.

وأضاف د. الخشت، أن الجامعة تهدف الآن أن تكون جامعة من جامعات الجيل الرابع، والتي ترتكز أهم مفاهيمها على تكون عالمية في إطار السياق المحلي المصري ومراعاة الخصوصية الوطنية والنطاق العربي، وأن تكون للجامعة شبكة علاقات محلية قوية مع مؤسسات الدولة في مختلف المجالات بما يمثل التعمق في المحلية للوصول إلى العالمية.

وقال الدكتور الخشت، إن الركيزة الأساسية في الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة هو العمل في إطار البحث عن التقدم والجودة والحكمة والمصلحة العامة بما يمثل عدم الانقياد الأعمى للقديم وعدم التقليد غير الواعي للغرب، مؤكدًا أن المعيار الرئيس هو "ما ينفع الناس".

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على استكمال رفع كفاءة الحرم الجامعى والمنشآت الجامعية بما فيها كلية دار العلوم التي تمثل قوة علمية في العلوم العربية.

ومن جانبه رحب الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم، بحضور وترأس الدكتور محمد الخشت مجلس الكلية، موجهًا له الشكر على كل أوجه الدعم التي قدمها لجامعة القاهرة بشكل عام وكلية دار العلوم بشكل خاص منذ توليه رئاسة الجامعة، وجهوده للإرتقاء بالجامعة ورفع اسمها في جميع المحافل والتصنيفات الدولية والنهوض بالعملية التعليمية والبحثية في جميع القطاعات.

وكان الدكتور الخشت قبل حضور مجلس الكلية، قد تفقد الكلية وافتتح معمل التدريب واستوديو اعداد المواد التعليمية.