«الجمهورية الجديدة».. كتاب لمستقبل وطن احتفالا بثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - أصدر حزب مستقبل وطن كتابا يوثق برؤية تحليلية إنجازات مصر بعد ثورة 30 يونيو، وذلك احتفالا بمرور سبع سنوات على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو العظيمة،





أعد الكتاب مجموعة من باحثى مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية، برئاسة النائب محمد الجارحى الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وأمين شباب الجمهورية بالحزب.

جاء الكتاب تحت عنوان: الجمهورية الجديدة: (إنجازات الدولة المصرية بعد سبع سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى وثمانى سنوات على ثورة 30 يونيو)، متضمنا ثلاثة فصول، تتناول إنجازات مصر داخليا وخارجيا؛ حيث تناول الفصل الأول الإنجازات السياسية الداخلية، واستعرض الفصل الثانى الإنجازات الخارجية الإقليمية والدولية، وحلل الفصل الثالث الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية.

فى مقدمة الكتاب، أوضحت قيادات الحزب، أن الأحداث التاريخية أكدت أن شعب مصر صاحب الكلمة الحاسمة فى مجريات الأحداث الفارقة، ولعل ثورة 30 يونيو 2013، خير دليل وبرهان على ذلك، فهى ثورة شعبية مجيدة ستظل محفورة فى الأذهان، تلك الثورة التى حفظت لمصر هويتها فى وجه من حاولوا العبث بحاضرها ومستقبلها؛ لتعيد لمصر بريقها ووجهها الحضارى والريادى.

وأشارت قيادات الحزب إلى أنه خلال السنوات الثمانى الماضية منذ ثورة 30 يونيو استطاعت مصر بفضل شعبها الواعى وقائدها الوطنى المخلص أن تزيح السحابة السوداء التى تعرضت لها؛ لتعود مصر بقوة، كما يجب أن تكون.

واعتبر الحزب أن "سنوات العمل والإصرار"، هو الوصف الدقيق للسنوات الثمانى الماضية الممتدة من يونيو 2013، وحتى يونيو 2021، فعلى مدار تلك السنوات تكاتفت الدولة المصرية حكومة وشعبا تحت رعاية وتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسى"؛ لانتشال الدولة المصرية من مرحلة عنق الزجاجة التى مرت بها طوال فترة عدم الاستقرار، والأزمات المتتالية بين ثورتى يناير 2011، ويونيو 2013.

وكشف الكتاب الذى أعده مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر حققت العديد من الإنجازات الداخلية والخارجية خلال السنوات السبع لحكم الرئيس "عبد الفتاح السيسى"، فبعد حزمة من الإصلاحات الجذرية التى أصرت القيادة السياسية على اتخاذها بالشكل الذى يتناسب مع قدرة المواطن، استطاعت مصر تجاوز تحديات مرحلة التغيير والإصلاح؛ ليصبح الاقتصاد المصرى اليوم ضمن قائمة الاقتصادات الأعلى نموا.

وأكد الكتاب أن سياسة مصر الخارجية وتحركاتها الإقليمية والدولية لم تكن بمعزل عن هذا التطوير، فرغم صعوبة التحديات وتصاعد المخاطر الخارجية، إلا أن مصر استعادت ريادتها باعتراف الجميع.

واختتم الكتاب بالتأكيد أن ثورة 30 يونيو جاءت لتصحيح المسار، وإعادة الاستقرار والانطلاق فى مسيرة البناء والتنمية الشاملة.