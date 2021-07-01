جامعة القاهرة: إعلان نتائج الامتحانات فور انتهاء التصحيح والرصد

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، أعلن عن ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، حيث ظهرت نتائج كلية الآثار منذ أيام بعد اعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكترونى للكلية.
يذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجارى، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامى الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتى بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.
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