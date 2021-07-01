مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - تواصل مراكز محافظة المنيا، رصد حالات التعدى بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بهدف القضاء على جميع أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال تنفيذ الإزالة الفورية.





يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لمتابعة حالات البناء المخالف، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، وبالتوازى مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية. من جانبها، أوقفت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية بقرية ابطوجه التابعة للمركز، كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، عن رصد حالة تشوين مخلفات بناء على الأراضى الزراعية حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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