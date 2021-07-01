/638374/تامر-عبدالحميد-يرد-على-إهانة-وتطاول-إسلام-الشاطر-فيديو

علق تامر عبدالحميد "دونجا" لاعب وسط الزمالك السابق على الأحداث الأخيرة وأزمة " التصريحات" مع اسلام الشاطر، وذلك عبر فيديو على قناتة الرسمية علي موقع " يوتيوب" ويكشف دوت الخليج أبرز التصريحات.

وقال تامر عبدالحميد : " الدنيا مولعة من إمبارح بسببب تصريحي بأن طارق حامد أفضل من أليو ديانج ، وهذا لم يكن تصريحا بل كانت فقرة في أحد البرامج ، وكان لابد من إختيار لاعب واحد".

تامرعبدالحميد يفتح النار على إسلام الشاطر

وتابع :" أختارت طارق حامد لأن هذة هي الحقيقة ، وإذا عادت تلك المقارنة مليون مرة سأختار طارق حامد مرة أخري ، لكن هذا الإختيار أغضب و«زعل» جماهير النادي الأهلي".

وواصل : " أنا أختارت الأفضل من وجهة نظري ، وفي فقرات أخرى أختارت لاعبين من الأهلي أنهم الأفضل مثل حمدي فتحي وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة".

دونجا يرد على إهانة إسلام الشاطر

ووجه دونجا: " لا أبحث عن التريند يا كابتن إسلام الشاطر ، أنت بتخدم لقمة عيشك ، ولن أرد عليك ، لأن صاحب تاريخ كبير لكن أنا حزين للغاية من تصرف الشاطر ، وكنت أتمنى أن يكون هذا الرد من جانب الجماهير فقط وليس إعلامي في قناة النادي".

وأضاف : " لابد أن تتحكم جماهير الأهلي والزمالك في التعصب شيئا ما ، ولا يجوز أن ننصب السيرك للاعبين ، لأن في هذة الحالة سيكون هناك تربص للاعبي الفريق أمثال شيكابالا و طارق حامد".

«خناقة» تامر عبدالحميد وإسلام الشاطر تثير غضب جماهير الأهلي والزمالك.. تفاصيل

وسادت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بين جماهير الأهلي والزمالك وذلك بعد التصريحات المتبادلة من تامر عبدالحميد ، لاعب الفارس الأبيض السابق، واسلام الشاطر، الإعلامي بقناة القلعة الحمراء، ويرصد دوت الخليج تفاصيل الأزمة.

بدأت الأزمة حينما خرج تامر عبدالحميد ، لاعب الفارس الأبيض بتصريح أن طارق حامد أفضل من أليو ديانج 100 مرة ، لتشتعل مواقع التواصل الإجتماعي بين جماهير الفريقين حتى رد عليه إسلام الشاطر في قناة القلعة الحمراء.

وقال إسلام الشاطر: "يجب أن يكون هناك كلام بـ"المنطق والعقل"، سمعت إن حد قال طارق حامد أفضل من ديانج 100 مرة!، الفرق كبير جداً حتى "جسمانياً"، قلت من قبل أن من يريد الظهور يجب أن يٌقحم الأهلي في جملة مفيدة".

وتابع تامر عبدالحميد: " وده واحد كمان والمفروض كنا زمايل، والحد ده اللى انت بتقول عليه يا كابتن اسلام يا شاطر يا كابتن مصر والنادى الاهلى والعالم اسمه تامر عبدالحميد ومتستهبلش".

وتابع: "انا بردو بعرف اهزق كويس بس هطلع احسن منك ، لقمة العيش بردو بتحكم انا عذرك".