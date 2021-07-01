للامتناع عن دفع مصاريف الدراسة.. حكم بحبس زوج «هالة صدقي» 30 يومًا

/638369/للامتناع-عن-دفع-مصاريف-الدراسة-حكم-بحبس-زوج-هالة-صدقي-30-يوما

قضت محكمة قصر النيل لشؤون الأسرة، اليوم الخميس، بحبس زوج الفنانة هالة صدقي، 30 يومًا، في الدعوى القضائية التي أقامها ضده المحامي رفعت الشريف وكيلًا عنها لامتناع زوجها سامح سامي عن دفع مليون ومئة ألف جنيه بما يعادل 70 ألف دولار، قيمة المصاريف الدراسية لابنيهما سامو ومريم.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي التفاصيل الكامله لدعوى قضائية لفنانة هالة صدقي

وقدّم الزوج إشكالا في تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، وقال الزوج في الإشكال، إنه سدد متجمد النفقة ومعه مخالصة موقعة منها سوف يقدمها إلى المحكمة التي قررت تأجيل نظر الاستشكال، إلا أن المحكمة أيدت الحكم القاضي بحبسه.

وعاش الزوجان في بحر من المشاكل، كان آخرها طلب زوجها إياها في "بيت الطاعة"، إذ نشرت صورة منه، وعلقت عليه عبر التواصل الإجتماعي تطبيق "إنستجرام" قائلة: "خبر سيئ لكل الذين تقدموا لي، فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع أنه الشهر الماضي عمل فيديو وطلقني فيه".

منعه من دخول مصر

وتوعدت صدقي، زوجها بمنعه من دخول مصر، كما تحدثت عن أزمتها مع زوجها، وكشفت عن خيانته لها وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس".

ولكن لم يرق ذلك، لوالد ابنيها المُقيم بالولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ خرج في فيديو بتقنية البث المباشر، ليُعلن أنه كلف محاميه الخاص في مصر، لينهي إجراءات طلاقهما، وكان ردها أنّه لا يوجد في ديانتهما المسيحية، طلاق، لكنه ظهر في هذا الفيديو حبًا في الشهرة.

جدير بالذكر أن السنه الماضية شهد ت اشتعال الخلافات بينهما بعد أن طالبها بإجراء تحليل البصمة الوراثية للتأكد من صحة نسب ولديها له، وذلك بعد تفاقم الخلافات في السنوات الأخيرة.

رد فعل

وكان للفنانة «هالة صدقي» رد فعل قوي تجاه هذه التصريحات المسيئة؛ إذ أقامت دعوى قضائية ضده تتهمه خلالها بالتشهير بها وبنجليها.

وهدأت الأمور بينهما بعد أن ساندت، والده في أزمة مرضه، بعد دخوله الرعاية المركزة، وتوجّه إليها بالشكر على موقفها النبيل، ولكن اشتعلت أزمتهما مرة أخرى بسبب تصريحاتها التلفزيونية الأخيرة.