كايزر تشيفيز يعين « نجل» رئيس النادي مديراً رياضياً قبل مواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا.. تفاصيل

/638366/كايزر-تشيفيز-يعين--نجل-رئيس-النادي-مديرا-رياضيا-قبل-مواجهة-الأهلي-في-نهائي-إفريقيا-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأصدر نادى كايزر تشيفز بيانا على الصفحة الرسمية على موقع تويتر: "اليوم نقدم لكم مديرنا الرياضي الجديد، كايزر موتاونج جونيور. تهانينا ونتطلع إلى رحلة جميلة ومثمرة معك وأنت تشرع في هذا الفصل الجديد في حياتك ".

ويستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق كايزر تشيفيز، والتي من المقرر إقامتها يوم 17يوليو في امام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

شارك وليد سليمان في مباراة الترجي التونسي في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وظهر بشكل قوي في أخر أجواء المباراة في العديد من التمريرات الحاسمة لمحمود كهربا، والضغط علي الترجي من الأمام.

يدخل فريق النادي الأهلي مباراته اليوم الخميس أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد الاهلى والسلام فى ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستعد الأهلي جيدا لمواجهة بيراميدز من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي الفريق الأحمر تطبيقها في مباراة اليوم.

اعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي قائمة الفريق لمباراة اليوم الخميس أمام فريق بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

قائمة الفريق:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير

خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير

خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة.

خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.