/638363/التايمز-مفاوضات-وضغط-من-أندية-البريميرليج-على-الاتحاد-الإنجليزي

نشرت صحيفة التايمز الإنجليزية، صباح اليوم الخميس تقرير يشير إلى أن هناك، مفاوضات وضغطات من أندية البريميرليج، على الاتحاد الإنجليزي بتغير عدد التغيرات في المباراة من أربعة لخمس تغيرات، من بداية الموسم المقبل.

ويرصد دوت الخليج سبب ذلك، وكل ماهو جديد في عالم كرة القدم.

ينطلق الموسم القادم موسم 2022 / 2021، في منتصف أغسطس القادم في الدوري الإنجليزي الممتاز،وذلك بعد انتهاء بطولة كأس أمم أوروبا 2020 في الحادي عشر من يوليو الجاري، على ملعب ويمبلي بلندن.

سبب الضغط

ويأتي سبب الضغط الوقف من كلا إدارات الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب مشاركة لاعبي فرقهم المشاركة في البطولة وبطولة أولمبياد طوكيو 2020، وذلك يكون غجهاد وإرهاق على لاعبي الفريق، ويأتي أيضا في محاولة تخفيف الضغط علي لاعبي المنتخبات المشاركة في كل تلك البطولات.

فيروس كرونا

في مطلع موسم 2019، في مختلف الدوريات العالمية والمحلية، بتطبيق قانون زيادة عدد التغيرات من ثلاث تغيرات إلى أربع تغيرات، بسبب تفشي فيروس كرونا حول العالم، وتعرض العديد للإصابة على مستوى كرة القدم، وراحلي أساطير كرة القدم حول العالم.

رئيس الاتحاد الإنجليزي الجديد

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن رئيس الاتحاد الجديد، وتعيين ديبي هيويت، في حين تتولى رئيسة للاتحاد بدءا من يناير 2022، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب، منذ إنشاء المنظمة منذ 157 عام.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي، إن تعيين هيويت جاء من اختيار لجنة مستقلة مكونة من سبعة أعضاء وتم التصويت على تنصيبها بالإجماع، وكان يبحث عن رئيس جديد منذ استقالة جريج كلارك في نوفمبر الماضي بعد إدلائه بتصريحات مسيئة عنصريًا أمام لجنة برلمانية، في وقت سابق.

ومن الجدير بالذكر يخضع التعيين، لرئاسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الاتحاد الإنجليزي خلال تلك الأيام القادمة، وحين اكتمال الإجراءات الرسمية، ستصبح هيويت الخليفة الدائم لجريج كلارك.