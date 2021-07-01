/638361/بحثا-عن-الفوز-الأول-تاريخ-مواجهات-جونياس-أمام-الأهلي-قبل-مباراة-بيراميدز

يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره النادي الأهلي باستاد السلام، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري العام، وتعد مباراة الأهلى وبيراميدز واحدة من أقوى المواجهات في البطولات المصرية، حيث يمتلك الفريقين عددا من اللاعبين المتميزين، القادرة على صناعة الفارق فى أى لحظة من المباراة .

ويعرض دوت الخليج تاريخ مواجهات اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، أمام النادي الأهلي:

تاريخ مواجهات جونياس أمام الأهلي

يمتلك تاكيس جونيس سجلا سيئا فى تاريخ مواجهاته أمام الأهلى، حيث لعب جونياس 3 مباريات أمام الأهلى، وذلك عندما كاان مديرا فنيا لفريق وادي دجلة، ولم يستطع جونياس الفوز في أي مباراة من الثلاثة، حيث خسرهم جميعا.

لعب تاكيس جونياس مباراتهى الأولى أمام النادي الأهلي فى موسم 2018/2019، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتجة هدف دون رد، وأحرز هدف المباراة صلاح محسن لاعب جناح الأهلي، ثم التقى جونياس أمام النادي الأهلي في الموسم التالي مباشرة 2019/2020، وانتهت أيضا بفوز النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، خسر جونياس في مباراته الثالثة أمام الأهلي بثلاثية دون رد. مفاجأت جونياس في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

المواجهة الأولى لبيراميدز تحت قيادة جونياس

يلعب فريق بيراميدز مباراته الأولى تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الجديد للفريق، وذلك بعد إعلان إداراة فريق بيراميدز عن إقالة الأرجنتيني أروا بارينا عن تدريب الفريق بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة السابقة، وبالأخص مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي، والتي انتهت بهزيمة بيراميدز في ضربات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بالإضافة إلى تأخر ترتيب بيراميدز في بطولة الدوري العام.

تغيرات جونياس لتشكيل بيراميدز

الجدير بالذكر أن تاكيس جونياس قرر الإعتماد على أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق بدلا من شريف إكرامي، وذلك بعدما تألق الشناوى في مبارتي الفريق أمام الرجاء المغربي في منافسات الدور نصف النهائية ببطولة الكونفدرالية، بالإضافة إلى استبعاد ثنائي الدفاع على جبر وأسامة جلال، من التشكيل الأساسي للمباراة، وذلك ضمن تغيرات جونياس للتشكيل الأساسي للفريق.