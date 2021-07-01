/638359/المتبقي-من-جدول-امتحانات-الثانوية-الأزهرية-2021

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 ، يواصل السبت الطلاب الثانوية الازهرية أداء امتحانات الثانوية الازهرية يوم السبت القادم حيث يؤدى الطلاب شعبة العلمي السبت الموافق 3 يوليو الامتحان في مادة الأحياء، ويوم الإثنين 5 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في التفاضل والتكامل ، ويوم الأربعاء 7 يوليو في مادة النحو.

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أما في يوم السبت الموافق 10 يوليو، فيؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء ، ويوم الإثنين 12 يوليو في مادة الاستاتيكا، ويوم الأربعاء 14 يوليو يؤدون الامتحان في مادة البلاغة، ويوم السبت 17 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الحديث.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021

أما في يوم الأحد الموافق 25 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الفيزياء ويوم الثلاثاء 27 يوليو في مادة التوحيد ، ويوم الخميس 29 يوليو في مادة الصرف ويوم الأحد 1 أغسطس في مادة التفسير.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 الأدبي

وبالقسم الادبي ، يؤدى الطلاب يوم الأحد الموافق 4 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الجغرافيا للمبصرين فقط، وتبدأ اللجنة في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة 12 ظهرا.

ويوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التوحيد ، وفي يوم الخميس الموافق 8 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الفلسفة والمنطقة.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021.. تفاصيل

أما في يوم الأحد 11 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وفي يوم الثلاثاء 13 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الصرف ، وفي يوم الخميس 15 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التفسير.

وفي يوم الإثنين 26 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التاريخ، ويوم الأربعاء 28 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفي يوم السبت الموافق 31 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

امتحانات الشفوي

يؤدي الطلاب بالقسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحان الشفوي في مادة القرآن الكريم والحديث، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.

ويمتحن الطلاب المبصرون شفويا في القرآن الكريم والحديث، ويمتحن الطلاب المكفوفون، في المواد المقررة عليهم تحريريا إضافة إلى القرآن الكريم والقراءات واللغة الأجنبية الأولى والثانية شفويا فقط، والحديث شفويا، إضافة إلى الحديث تحريريا. أما الطلاب المكفوفون من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.

الجدير بالذكر، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات فيبلغ 113 ألف طالب وطالبة علي مستوي الجمهورية.